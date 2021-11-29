آخر تطورات مفاوضات نادي النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات مسؤولي نادي النصر السعودي مع الفرنسي رودي غارسيا ليقود الفريق في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب المقال بيدرو إيمانويل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الميدان الرياضي“، عبر حسابها على تويتر، يوم الاثنين، فإن ”مفاوض إدارة النصر وصل صباح اليوم، إلى باريس، من أجل الاجتماع بوكيل أعمال المدرب رودي غارسيا، قبل التوقيع الرسمي بين الطرفين، بعد التوصل لاتفاق على معظم بنود العقد الذي سيمتد لموسم ونصف الموسم“.

وكانت إدارة النصر أعلنت إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل من الإدارة الفنية للفريق، عقب الخسارة أمام الشباب بنتيجة (1-0)، في لقاء الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتم تعيين البرازيلي مارسيلو سالازار لقيادة الفريق بصورة مؤقتة.

وكان برنامج ”الحصاد الرياضي“ كشف أخيرا أن رودي غارسيا أرسل موافقته على عرض النصر، ولكن بشرط انتظار المفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وظهر اسم رودي غارسيا كمرشح لتدريب مانشستر يونايتد، خلفا للمدرب المقال أولي غونار سولشاير.

النصر السعودي يعرض 20 مليون يورو على أبيل فيريرا بطل كأس ليبرتادوريس https://t.co/AjZMjMKL6P pic.twitter.com/fgFTiHAQt3 — إرم سبورت (@EremSports) November 28, 2021

ولكن موقع ”ذا أتلتيك“ البرطاني، ذكر أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع الألماني رالف رانكيك، المدرب السابق للايبزغ وشالكه وهوفنهايم.

ورودي غارسيا يعتبر واحدا من أشهر المدربين في الدوري الفرنسي الذي درب فيه 6 أندية دفعة واحدة، آخرها ليون.

وبدأ غارسيا حصد البطولات للمرة الأولى كمدرب مع ليل خلال موسم 2010-2011، عندما جمع ثنائية (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا).

ولم يحقق رودي غارسيا بعدها أي لقب، لكنه كان قريبا من الدوري الأوروبي مع مارسيليا الفرنسي في موسم 2017-2018، عندما خسر النهائي من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وآخر محطات غارسيا كانت ليون الفرنسي وحقق معه نتائج كبيرة بالوصول للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا 2020.

الحصاد الرياضي: النصر لديه موافقة مشروطة من رودي غارسيا https://t.co/2p6Cj68Vd0 pic.twitter.com/CNFO836eBr — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

وأنهى النصر تعاقده مع مانو مينيز مدرب منتخب البرازيل السابق في سبتمبر/ أيلول الماضي؛ عقب الخسارة 3-1 من الاتحاد في الدوري، ليتولى إيمانويل المسؤولية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن يرحل أيضا عن ”العالمي“.

ويملك النصر 17 نقطة من أصل 11 مباراة لعبها حتى الآن في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب البطولة.