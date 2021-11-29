هل انتهت علاقة سعود عبدالحميد بنادي الاتحاد السعودي؟

نقل الإعلامي الرياضي، علاء سعيد، والمقرب من إدارة نادي الاتحاد السعودي، تصريحات على لسان أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، يكشف فيها عن انتهاء علاقة سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق، مع النادي، في ظل المماطلة في تجديد عقده مع ”العميد“.

وكتب علاء سعيد، عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، يوم الاثنين ”أوضح رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، في تصريح معي اليوم قائلا: رفضت جميع الواسطات التي تدخلت لإنهاء مشكلة عقد اللاعب سعود عبدالحميد وأتمنى له التوفيق في وجهته المقبلة“.

ولم يحسم سعود عبدالحميد مستقبله وموقفه من البقاء مع الاتحاد حتى الآن، إذ يعيش اللاعب أيامه الأخيرة في الفترة الحرة من عقده الذي سينتهي في يناير المقبل.

واستبعِد سعود عبدالحميد من مواجهة الاتحاد الأخيرة مع الطائي بقرار إداري بسبب مماطلة وكيله فهد باقديم وتجاهله للرد على العرض المقدم له لتجديد عقد اللاعب.

وكان مراسل قنوات SSC، الناقلة لمباريات الدوري السعودي، قال، إن ”قرار استبعاد عبدالحميد إداريٌّ وليس فنيًّا؛ وذلك بسبب تخلف اللاعب، يوم الجمعة عن حضوره للقاء أنمار الحائلي رئيس النادي من أجل تجديد العقد إذ كان سيحصل على مبلغ مالي لتجديد العقد، لكن الظهير الأيمن تخلف عن الموعد ولم يحضر.

رياض المزهر – مراسل قنوات SSC :

قرار استبعاد سعود عبدالحميد إداري , ورئيس النادي تواجد بمقر النادي لتجديد عقد اللاعب إلى أن الأخير تخلف عن الموعد ولم يحضر#الاتحاد_الطائي#قنوات_SSC pic.twitter.com/tTjSzaLCxX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 27, 2021

وكان الإعلامي وليد الفراج، أوضح أخيرا في برنامجه “أكشن مع وليد”، أن “عبدالحميد طالب بما يفوق عرض الاتحاد، وإدارة النادي وجدت أنه لا يستحق هذا المبلغ، إدارة الاتحاد ستودعه وستمنحه إجازة من مباريات الفريق حتى فترة انتقالات يناير”.

وقد استشهد الفراج بتغريدة الحائلي عقب تجديد عقد رومارينيو الذي قال فيها رئيس ”العميد“: ”أشكر اللاعب رومارينيو على مشاعره الطيبة تجاه النادي ورغبته الصادقة في البقاء بين صفوفه. واللي يشري الاتحاد.. الاتحاد يشريه“، وقد ألمح مقدم البرامج الشهير إلى أن الحائلي كان يقصد عبد الحميد في هذه التغريدة.

من جانبه، شدد الإعلامي الرياضي والقانوني خالد الشعلان على أن الاتحاد ورط نفسه مع اللاعب، قائلًا عبر حسابه في ”تويتر“: ”خبر منح لاعب الاتحاد إجازة إذا كان صحيحًا، فإن إدارة الاتحاد تكون ارتكبت خطأ كبيرًا سيجعل اللاعب يتجه لفسخ عقده من طرف واحد لسبب رياضي مشروع، فإذا بلغت مبارياته أقل من 10% فإنه وفق المادة رقم 41 يحق للاعب فسخ العقد من جانبه وليس لناديه أي تعويض أو مبلغ“.

ويعد سعود عبدالحميد واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للعميد، بقيادة الروماني كوزمين كونترا، بالإضافة إلى أنه أحد العناصر الأساسية للمنتخب السعودي.

وكانت بعض التقارير أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سعود عبدالحميد لديه طلبات مالية كبيرة، وهو الأمر الذي تسبب في تعطل مسألة تجديد عقده، في ظل المفاوضات التي كانت تُجرى بين الطرفين.

ويعد النصر مِن أكثر الأندية اهتماما بالتعاقد مع سعود عبدالحميد لتدعيم مركز الظهير الأيمن، ولينافس سلطان الغنام ظهير الفريق الأساسي.

يذكر أن الاتحاد حقق فوزًا ثمينًا على الطائي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 26 نقطة من 12 مباراة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الشباب وضمك، كما تتبقى له مباراة، بينما يتقدم العميد بفارق سبع نقاط على الهلال بطل آسيا وصاحب المركز الرابع، لكن يتبقى لحامل اللقب أربع مباريات.