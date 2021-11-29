تقرير: نادي الهلال يستهدف ضم بغداد بونجاح ليكون بديلا لغوميز

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا وحامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضع الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، على رأس أولوياته ليكون بديلا للفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وتوج الهلال بطلا لآسيا للمرة الرابعة، وهو رقم قياسي، بعد فوزه 2-صفر على ضيفه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في الرياض في المباراة النهائية، يوم الثلاثاء الماضي.

وأصبح الهلال، الذي خسر أيضا في النهائي في 2014 و2017، النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز اللقب في 1991 و2000 و2019.

وقال موقع fennecfootball الجزائري الناطق باللغة الفرنسية، إن عقد بونجاح مع حامل لقب دوري نجوم قطر ينتهي في 2024، لكن الهلال على استعداد لدفع ما لا يقل عن 6 ملايين دولار على الطاولة للحصول على خدمات المهاجم الفارع الطول والبالغ عمره 30 عاما.

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ويبدو أن إدارة الهلال وضعت بونجاح على رأس أولوياتها ليكون خليفة غوميز البالغ عمره 36 عاما، الموسم المقبل، لكن السد لن يكون مستعدًا للاستغناء بسهولة عن هدافه الكبير، حيث رفض النادي القطري عدة عروض أوروبية للاحتفاظ بلاعبه الجزائري.

وأصبح بونجاح عنصرا أساسيا في صفوف المنتخب الجزائري، وساهم في الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، كما أنه سيشارك في بطولة كأس العرب التي تنطلق يوم الثلاثاء في الدوحة.

وأحرز غوميز ستة أهداف في دوري أبطال آسيا العام الحالي، وهو رقم أقل من حصيلته في موسم 2019 عندما أحرز 10 أهداف وتوج باللقب. ويعتبر الفوز باللقب في هذا العام أهم وأكبر إنجازاته طوال مسيرته الكروية، لكنه أضاف لقب 2021 إلى إنجازاته.

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ولم يسبق لبونجاح الاحتراف في أوروبا رغم ما أثير مؤخرا عن نية مدربه السابق في السد تشافي هرنانديز الاستعانة به في مهمته الجديدة مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما تم نفيه في وقت لاحق.

وبدأ بونجاح مسيرته في وهران قبل الانتقال للعب لاتحاد الحراش بين عامي 2011 و2013، ليحترف بعدها في النجم الساحلي التونسي لمدة موسمين بين 2013 و2015.

وبدأت مسيرته مع السد في 2015 ولا تزال مستمرة حيث ساهم في تتويج بطل قطر بالعديد من الألقاب المحلية، ما دفعه للانضمام لتشكيلة ”الخضر“.