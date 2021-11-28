رياضة

وليد الفراج: مقترح بـ3 صفقات عالمية كإعارة لنادي الهلال استعدادا لكأس العالم للأندية (فيديو)
تاريخ النشر: 28 نوفمبر 2021 20:59 GMT
تاريخ التحديث: 28 نوفمبر 2021 21:55 GMT

وليد الفراج: مقترح بـ3 صفقات عالمية كإعارة لنادي الهلال استعدادا لكأس العالم للأندية (فيديو)

الهلال ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية بعدما نال بلقب دوري أبطال آسيا بفوزه 2/0 على بوهانغ الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي في المباراة النهائية.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج ”الدوري مع وليد“ إن نادي الهلال السعودي ينوي إبرام ثلاث صفقات إعارة عالمية في السوق الشتوي، بهدف المنافسة على لقب بطولة كأس العالم للأندية.

وضمن الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية بعدما نال بلقب دوري أبطال آسيا بفوزه 2/0 على بوهانغ الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي في المباراة النهائية.

وقال الفراج: ”ثلاث صفقات عالمية بالشتوية ستحدث الفارق باسم جودة المشاركة“.

وأوضح الفراج أن الهلال ينوي المنافسة على لقب كأس العالم للأندية وليس فقط المشاركة في البطولة.

وأشار الفراج إلى أن الرياضة السعودية تجاوزت مرحلة التغني بالمشاركة العالمية وأنها باتت موجودة بشكل مؤثر، فالمنتخب من أهم المنتخبات المنافسة في تصفيات كأس العالم، والأندية السعودية باتت تتوج باللقب القاري.

وحسب الفراج فإن الاتحاد السعودي لديه خطط طموحة في حال التأهل للمونديال وستكون هذه المشاركة مختلفة.

وهذه المرة الثانية التي يشارك فيها الهلال في كأس العالم للأندية، حيث سبق أن شارك في نسخة 2019، بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، واحتل المركز الرابع حيث هزم الترجي التونسي 1/0 وخسر 1/3 من فلامنغو البرازيلي، وتعادل 2/2 مع مونتيري المكسيكي قبل أن يخسر بركلات الترجيح 3/4.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يستطيع الهلال تسجيل مشاركة تاريخية في بطولة العالم للأندية في فبراير المقبل لو أجرى تغييرات نوعية غير مسبوقة في بعض لاعبيه الأجانب مع الفترة الشتوية، إن وجود ناد سعودي في النهائي سيحتاج دعما وإمكانيات أكبر من قدرات ناد رياضي،
الإنجاز يستاهل مهما كلف.. وجهة نظر“.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم غدا الإثنين 29 نوفمبر، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، موعدًا لإجراء قرعة كأس العالم للأندية في مقره في مدينة زيوريخ السويسرية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الإمارات.

3 فرق عربية
وتأكدت مشاركة 3 فرق عربية في كأس العالم للأندية 2021، حيث سيشارك الجزيرة بطل الدوري في الدولة المستضيفة، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

وهذه المرة الثانية التي تشارك فيها 3 فرق عربية في كأس العالم للأندية، إذ شهدت نسخة 2019، مشاركة الهلال السعودي، والسد القطري، والترجي التونسي، في حين شهدت نسخة 2020 مشاركة الدحيل القطري والأهلي المصري.

ويشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، إضافة إلى بطل الدوري في البلد المستضيف.

وفي نسخة 2021 سيشارك تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2021، وأوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2021، وبالميراس البرازيلي، بطل كأس كوبا ليبرتادوريس 2021، إلى جانب الـ3 فرق العربية (الأهلي والهلال والجزيرة).

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