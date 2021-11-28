النصر السعودي يعرض 20 مليون يورو على أبيل فيريرا بطل كأس ليبرتادوريس

قالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إن نادي النصر السعودي بصدد تقديم عرض إلى المدير الفني البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس لمدة عامين ونصف العام مقابل 20 مليون يورو (127 مليون ريال برازيلي).

وأحرز بالميراس البرازيلي لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي بعد أن سجل ديفرسون هدفا في الوقت الإضافي ليقوده للفوز 2/1 على فلامنغو في نهائي برازيلي خالص في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وفاز النادي القادم من ساو باولو بلقب البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية للمرة الثالثة بعد تتويجه في 1999 و2020.

وتعد النتيجة نصرا شخصيا لأبيل فيريرا البالغ من العمر 43 عاما بعدما أصبح أول أوروبي يحرز لقب كأس ليبرتادوريس مرتين، كما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها فريق في الدفاع عن لقب كأس ليبرتادوريس منذ أن فعلها بوكا جونيورز في 2001.

وقالت الشبكة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إنه رغم أن عقد المدير الفني البرتغالي مستمر مع بالميراس حتى نهاية 2022 والرئيسة الجديدة للنادي ليلى بيريرا تريد بقاءه إلا أنه ترك مستقبله غير محدد.

وبالإضافة لرغبة بالميراس في الإبقاء عليه عبر تجديد عقده، إلا أن النصر أكثر المهتمين بالتعاقد معه وقد استعد لتقديم عرض مغر للغاية للمدرب الشاب.

مباراة الأهلي والنصر.. فرحة وانفعال شديد من أبوبكر بعد هدف تاليسكا الثاني (فيديو) https://t.co/MOMEQTDEMu pic.twitter.com/MZVQXCuFeN — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

وكذلك استطلعت أندية من الولايات المتحدة رأيه في العمل بالدوري الأمريكي للمحترفين لكن هذه المحاولات في مرحلة أقل تقدمًا من النصر، ولم يتخذ أبيل فيريرا قرارًا بعد ويريد التحدث إلى عائلته ليقرر ما يجب فعله.

ولا تزال زوجته وبناته يعيشون في البرتغال، والمدرب يتحدث دائمًا عن مدى افتقاده لهم، لكن رئيسة بالميراس تحاول إقناعه بإحضار عائلته للحياة معه في البرازيل.

وقالت ليلى بعد فوزها برئاسة النادي: ”أتمنى أن يبقى أبيل فيريرا مع النادي. بالتأكيد سأتحدث إلى أبيل. لديه عقد معنا حتى نهاية العام المقبل، وأعتقد أنه مهم للغاية لمشروعنا“.

وقرر النصر الانفصال عن البرتغالي بيدرو إيمانويل في العاشر من الشهر الحالي وتعيين مارسيلو سالازار مدربا مؤقتا لحين الإعلان عن مدرب جديد، وذلك بعد الاستعانة بالمدير الفني السابق للعين الإماراتي لخلافة البرازيلي مانو مينيزيس أول الشهر الماضي.

وأنهى النصر تعاقده مع مينيزيس مدرب منتخب البرازيل السابق في سبتمبر/ أيلول الماضي عقب الخسارة 3/1 من الاتحاد في الدوري، ليتولى إيمانويل المسؤولية في أول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

سقوط وإصابة تاليسكا أثناء احتفاله بهدفه في شباك الأهلي (فيديو) https://t.co/aVquYkUhee pic.twitter.com/a5lNAXDNhK — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

من هو أبيل فيريرا؟

وولد أبيل فرناندو موريرا فيريرا في 22 ديسمبر/كانون الأول 1978 في بينافيل بالبرتغال الذي قضى في فريقه مرحلة طفولته وشبابه ولعب لفريقه الأول حتى عام 2000 عندما انتقل إلى فيتوريا غيمارايش ثم سبورتنغ براغا قبل أن يقضي خمسة مواسم بين عامي 2006 و2011 في سبورتنغ لشبونة كلاعب.

وبدأ أبيل فيريرا مسيرته التدريبية في فريق سبورتنغ لشبونة تحت 19 عامًا في 2011/2012، وحصل على لقب الدوري المحلي في هذه الفئة.

انتقل إلى الفريق الثاني في سبورتينغ في موسم 2013/2014 وتم تعيينه مدربا للفريق الثاني لسبورتينغ براغا في عام 2015. بعد ذلك بعامين تم تصعيده لتدريب الفريق الأول ومن ثم ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى البرتغالي موسم 2017/2018 عندما قاد الفريق للمركز الرابع وحصد 75 نقطة وقد سجل 74 هدفا و24 انتصارا.

وبعد وصوله إلى المركز الرابع مرة أخرى مع براغا، انتقل إلى باوك سالونيك اليوناني وفاز معه بالدوري موسم 2019/2020، ما ضمن مكانًا له في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا عندما أقصي بنفيكا بقيادة المدرب المخضرم جورجي جيسوس.

وانتقل بعدها إلى بالميراس البرازيلي ليصبح ثاني مدرب أوروبي للنادي البرازيلي منذ الإيطالي كايتانو دي دومينيكو.