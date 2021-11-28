ترتيب الدوري السعودي: أبها يفرض التعادل على الهلال (فيديو)

فرض أبها التعادل 1/1 على منافسه وضيفه نادي الهلال اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) افتتح المالي موسى ماريغا التسجيل لنادي الهلال، في أول مباراة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ماثيو بيريرا.

لكن التونسي سعد بقير نجح في تعديل الكفة في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من صالح العمري وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف في النصف الثاني من المباراة لتنتهي بالتعادل 1/1.

ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 20 نقطة في المركز الرابع، حيث لعب 10 مباريات، ويتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد المتصدر، الذي لعب 12 مباراة، في حين يملك الشباب 25 نقطة من 13 مباراة، مقابل 25 نقطة لضمك من 13 مباراة في المركز الثالث، ورفع التعادل رصيد أبها إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأقام أبها ممرا شرفيا للهلال بمناسبة تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي في الرياض.

ونال الهلال لقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، بهدفي ناصر الدوسري وموسى ماريغا، على ملعب الملك فهد الدولي.

وأصبح الهلال الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب وسيتأهل للعب في كأس العالم للأندية.

أرباح الهلال

كشفت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية عن الأرباح المالية الهائلة، التي سيجنيها الهلال، عقب فوزه بلقب دوري أبطال آسيا.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه، إن الهلال لن يكتفي بتحقيق أربعة ملايين دولار 15 مليون ريال بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، حيث سيضمن البطل أيضًا، مليون دولار 3.75 مليون ريال على الأقل ثمنًا لتأهله لكأس العالم للأندية، إضافة إلى ما حصل عليه في دور المجموعات والأدوار النهائية 945 ألف دولار للهلال.

وسيحصل الهلال؛ بطل النسخة الحالية، على أربعة ملايين دولار، 15 مليون ريال، فيما يحصل الوصيف على مليوني دولار، 7.5 مليون ريال.

ويحصل الفريق المتأهل لمونديال الأندية، على مليون دولار بمجرد مشاركته، تزيد إلى 1.5 في حال تحقيق المركز الخامس، ومليوني دولار في حال تحقيق المركز الرابع، و2.5 مليون في حال تحقيق المركز الثالث، و4 ملايين في حال تحقيق المركز الثاني، وخمسة ملايين في حال تحقيق المركز الأول.