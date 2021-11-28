خطوة واحدة تفصل الأهلي السعودي عن قرار إقالة بيسنيك هاسي

اقترب النادي الأهلي السعودي من اتخاذ قرار بإقالة البلجيكي بيسنيك هاسي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة ”البلاد“ السعودية تقريرا قالت فيه إن إقالة البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني للأهلي باتت أقرب من أي وقت مضى، وذلك بعد خسارته أمام النصر على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقا للصحيفة فإن إدارة الأهلي تنتظر خطوة وحيدة، وهي توافر سيولة مالية، لإصدار قرارها، وقد بدأت بالفعل في البحث عن بديل مناسب لتولي القيادة الفنية للفريق.

ترتيب الدوري السعودي: النصر يضمد جراحه بفوز غالي على الأهلي (فيديو) https://t.co/uASYOHRWON pic.twitter.com/PrPRDtJtpi — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

وكان هاسي فشل في فك عقدة النصر للموسم الرابع على التوالي، إذ تلقى الخسارة السابعة على مستوى الدوري، والثامنة بكل المسابقات (7 منها عندما كان مديرا فنيا للرائد).

وسجل هاسي أسوأ بداية مع الأهلي بدوري المحترفين هذا الموسم، عندما فشل في الانتصار في الجولات الأربع الأولى لكنه عاد بـ3 انتصارات وتعادل؛ ما جعل الإدارة تتراجع عن إقالته.

وسجل الأهلي 15 هدفا وتلقى 16 هدفا، ويعد السوري عمر السومة هداف الأهلي برصيد 3 أهداف.

وتسببت هزيمة الأهلي بعد فترة التوقف أمام أبها ثم النصر في فتح ملف المدرب من جديد، والتفكير في إقالته واستغلال فترة التوقف التي تمتد لمدة شهر، للبحث عن مدرب جديد، قبل استئناف الدوري نهاية ديسمبر المقبل.

وخسر الأهلي يوم الجمعة الماضي أمام النصر، خلال المباراة التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي في الوقت الحالي المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بعد انتهاء 13 جولة من عمر دوري المحترفين.

ويرغب الأهلي خلال الفترة المقبلة في كسر مسلسل نتائجه السلبية وتعويض الخسارتين الأخيرتين أمام أبها بنتيجة 2/0 والأهلي 2/1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأقر التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن فريقه لم يقدم مباراة كبيرة في المواجهة التي خسرها 1-2 أمام النصر ضيفه الجمعة، وأشار إلى أنهم كفريق افتقدوا إلى التركيز خلال مجريات اللعب.