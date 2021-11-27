وليد الفراج: نادي الاتحاد منح سعود عبدالحميد إجازة حتى نهاية الموسم

انتقد الإعلامي السعودي وليد الفراج، من خلال برنامجه ”أكشن مع وليد“ على شاشة قناة MBC أكشن، ضغط الجماهير على الأندية وما تسببه من آثار سلبية على الإدارات في اتخاذ قرارات تضر مصلحة الأندية.

وقال الفراج في حلقة الليلة من برنامجه الجماهيري: ”الجماهير تضغط على إدارات الأندية السعودية سواء من أجل إقالة مديرين فنيين لهم بصمة أو لاعبين يهزون الشباك باستمرار، مما يضع إدارات الأندية في موقف صعب ماليا واقتصاديا، لدرجة أن ناديا مثل الأهلي تورط في عقد ضخم من لاعب (لم يسمه) لم يسجل سوى ثلاثة أهداف في الموسم“.

وأشار الفراج إلى أن النصر يعاني من نفس المشكلة مع لاعب (المغربي عبد الرزاق حمد الله دون أن يذكر اسمه) تضغط الجماهير من أجل تدليله والمطالبة بمعاملته معاملة تمييزية، وهو الأمر الذي انعكس في النهاية على قرار تنتقده الجماهير حاليا، لكن هذه المعاملة التي اتبعتها الإدارات المتتابعة للنصر تسببت في إثارة المشاكل بين لاعبي الفريق، وهو ما ظهر جليا في الفترة الأخيرة“.

وقرر النصر يوم الثلاثاء الماضي فسخ تعاقده مع المهاجم المغربي دون أن يذكر أسباب ذلك، لكنه اتضح فيما بعد أن اللاعب دخل في خلاف مع المدير التنفيذي للنادي، مما دفع الإدارة لفسخ عقده على الفور.

وانتقل الفراج إلى أزمة تجديد عقد سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد البالغ عمره 22 عاما، الذي يغالي في طلباته المالية من أجل تجديد عقده الذي ينتهي مطلع العام المقبل.

وفند الفراج الخيارات المطروحة أمام اللاعب الشاب، قائلا: ”الجماهير تؤثر على قرارات الاتحاد الذي يعاني من أزمة مالية مثله مثل باقي الأندية السعودية التي دخلت في جدار بسبب هذا الضغط. عرض الاتحاد لسعود عبد الحميد يناسب إمكانات النادي، لكن اللاعب يرفضه ويماطل في توقيع العقد.. لكن لو كان يفكر في الانتقال للهلال فإنه سيتلقى عرضا أقل بنحو مليوني ريال في الموسم من عرض الاتحاد، وسيجلس على مقاعد البدلاء.

”النصر والأهلي لا يستطيعان تحمل أي نفقات جديدة لأن ديونهما كثيرة. أما الشباب فنظامه في التعاقدات مع اللاعبين مختلف ولا يتناسب مع طلبات سعود“.

أشكر اللاعب رومارينهو على مشاعره الطيبة تجاه النادي ورغبته الصادقة في البقاء بين صفوفه.

واللي يشري الاتحاد.. الاتحاد يشريه.💛🖤 pic.twitter.com/h94BOEJqYw — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) November 26, 2021

وأوضح الفراج أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أخرجت اللاعب من المعسكر قبل مواجهة الطائي التي انتهت بفوز ”العميد“ بهدف البرازيلي رومارينيو، واستعادة صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان؛ من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب السعودي المشارك في كأس العرب، وبعدها سيحصل على إجازة مفتوحة حتى نهاية الموسم نظرا لرفضه عرض النادي.

وقد استشهد الفراج بتغريدة الحائلي عقب تجديد عقد رومارينيو الذي قال فيه رئيس ”العميد“: ”أشكر اللاعب رومارينيو على مشاعره الطيبة تجاه النادي ورغبته الصادقة في البقاء بين صفوفه. واللي يشري الاتحاد.. الاتحاد يشريه“، وقد ألمح مقدم البرامج الشهير إلى أن الحائلي كان يقصد عبد الحميد في هذه التغريدة.

وبعد يوم واحد من تمديد عقده حتى 2024 سجل الهداف التاريخي للاتحاد في الدوري بين اللاعبين الأجانب هدف الانتصار في مرمى الطائي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 26 نقطة من 12 مباراة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الشباب وضمك، كما تتبقى له مباراة، بينما يتقدم العميد بفارق سبع نقاط على الهلال بطل آسيا وصاحب المركز الرابع، لكن تتبقى لحامل اللقب أربع مباريات.