جماهير الاتحاد تتحدى الهلال بعد الفوز على الطائي (فيديو)

رفعت جماهير الاتحاد التحدي للمنافس الأول على لقب الدوري المحلي الهلال، بعد الفوز على الطائي بهدف دون رد، اليوم السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الاتحاد في تصدر المسابقة بعد التغلب على منافسه الطائي بهدف البرازيلي رومارينيو.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة حضورا جماهيريا ضخما، حيث امتلأت المدرجات بما يقرب من 50 ألف مشجع اتحادي.

ورددت آلاف من جماهير الاتحاد ”هاتوا الهلالي“ بعد الفوز على الطائي.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مؤخرا للمرة الرابعة في تاريخه، ومن المتوقع أن يعود بقوة للمنافسة المحلية بعد لعب مبارياته المؤجلة في مسابقة الدوري.

الفوز على الطائي..

ورفع الاتحاد رصيده إلى 26 نقطة بعد الفوز على الطائي من 12 مباراة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الشباب وضمك، كما تتبقى له مباراة.

ويتقدم الاتحاد بسبع نقاط على الهلال بطل آسيا وصاحب المركز الرابع، لكن تتبقى لحامل اللقب أربع مباريات.

وتعرض الطائي للهزيمة الثامنة هذا الموسم، ولا يزال في المركز الأخير بعشر نقاط.

وسجل نعيم سليتي هدفا من ضربة رأس في بداية الشوط الثاني، ليمنح الاتفاق الفوز 1-صفر على الفيصلي.

وهز لاعب الوسط التونسي الشباك بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، ليهدي الاتفاق الانتصار الرابع في 13 مباراة هذا الموسم، وتقدم فريقه للمركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وتعرض الفيصلي للخسارة الثالثة في المسابقة، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة بالمركز العاشر.

وتعادل الباطن والحزم بدون أهداف.

ولا يزال الحزم في منطقة الخطر برصيد 11 نقطة في المركز قبل الأخير، ويتقدم عليه الباطن بنقطتين في المركز 12.