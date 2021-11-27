ترتيب الدوري الكويتي.. القادسية يهزم العربي ويشعل صراع الصدارة

تغلب نادي القادسية، اليوم السبت، على غريمه التقليدي العربي بهدف دون رد، في قمة مواجهات الجولة الثانية من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (إس تي سي).

واتسم الشوط الأول من المواجهة التي جرت على استاد (صباح السالم) بالندية والإثارة، مع أفضلية واضحة للعربي، لكنه لم يترجم أفضليته بتسجيل أهداف، لينتهي الشوط الأول سلبا.



وفي الشوط الثاني احتدمت المنافسة بين الفريقين، لينجح القادسية بخطف هدف الفوز عبر لاعبه المتألق بدر المطوع في الدقيقة 72، مستفيدا من خطأ فادح من حارس مرمى العربي سليمان عبدالغفور.

بهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى ست نقاط، في حين توقف رصيد العربي عند رصيده السابق بثلاث نقاط.

وبعد 26 مباراة متتالية بالدوري لم يخسر فيها العربي، نجح القادسية في إيقاف هذا الرقم، مع العلم أن القادسية بالذات كان آخر من فاز على العربي قبل مباراة اليوم أيضا.

🎙: للتاريخ .. بدر المطوع الهداف التاريخي للديربي ! المطوع يفتتح التسجيل من منتصف الملعب لمصلحة الأصفر 🔥#القادسية_العربي pic.twitter.com/LDc7pSnqHl — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) November 27, 2021

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد (ثامر)، فاز السالمية على الشباب بنتيجة (2-0)، ليحصد أول ثلاث نقاط له، فيما بقي الخاسر دون أي نقطة.

ويتصدر الكويت ترتيب الدوري الكويتي بـ6 نقاطـ وخلفه في المركز الثاني كاظمة بـ6 نقاط أيضا، وهو نفس رصيد القادسية، فيما يأتي العربي في المركز الخامس بـ3 نقاط.