ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يهزم الطائي ويتربع على الصدارة

تربع الاتحاد على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الطائي أمام ما يقرب من 50 ألف مشجع في ملعب الجوهرة.

وسجل المهاجم البرازيلي رومارينيو هدفا حاسما حقق به النمور الفوز، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني وضمك صاحب المركز الثالث، على الرغم من لعب الاتحاد مباراة أقل.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع من 9 مباريات فقط و 19 نقطة.

هدددددف!⚽️

د27' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو

الاتحاد 1 × 0 الطائي#الاتحاد_الطائي#قنوات_SSC pic.twitter.com/F4muwhwT1T — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 27, 2021

تألق فور تجديد العقد..

وبعد يوم واحد من تمديد عقده حتى 2024 سجل الهداف التاريخي للاتحاد في الدوري بين اللاعبين الأجانب هدف الانتصار في الدقيقة 27.

وانقض رومارينيو على تمريرة حمدان الشمراني العرضية المنخفضة ليحولها إلى الشباك من مسافة قريبة وكان الهدف كافيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وتعرض الطائي للهزيمة الثامنة هذا الموسم ولا يزال في المركز الأخير بعشر نقاط.

وسجل نعيم سليتي هدفا من ضربة رأس في بداية الشوط الثاني ليمنح الاتفاق الفوز 1-صفر على الفيصلي.

وهز لاعب الوسط التونسي الشباك بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني ليهدي الاتفاق الانتصار الرابع في 13 مباراة هذا الموسم وتقدم فريقه للمركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وتعرض الفيصلي للخسارة الثالثة في المسابقة ليتوقف رصيده عند 15 نقطة بالمركز العاشر.

وتعادل الباطن والحزم بدون أهداف.

ولا يزال الحزم في منطقة الخطر برصيد 11 نقطة بالمركز قبل الأخير ويتقدم عليه الباطن بنقطتين في المركز 12.