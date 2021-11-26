ترتيب الدوري السعودي: النصر يضمد جراحه بفوز غال على الأهلي (فيديو)

عاد النصر إلى طريق الانتصارات على حساب مضيفه النادي الأهلي، بفوزه عليه 2-1، خلال المباراة التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضمّد النصر جراحه بعد 4 مباريات على التوالي لم يعرف معها الانتصارات، حيث خسر أمام الاتفاق والشباب، وتعادل أمام الفيحاء، والرائد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريق وسط سيل من الفرص الضائعة للطرفين.

وفي الشوط الثاني ضغط النصر حتى نجح البرازيلي تاليسكا في إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 53 بعدما حوّل عرضية زميله سلطان الغنام برأسه لتسكن شباك الحارس محمد الربيعي.

وواصل النصر هجومه، وتمكن تاليسكا من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 76 بعد تلقيه تمريرة من زميله الكاميروني فينسيت أبوبكر لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وقلّص المقدوني أليوسكي الفارق عند الدقيقة 84، وأحرز الهدف الأول للأهلي بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد خبراني ليسدد الكرة قوية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز السابع مؤقتًا، وبقي الأهلي على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع للمركز التاسع.

⚽️🎥 د53’ شاهد الهدف الأول للنصر عن طريق " تاليسكا " #الأهلي_النصر pic.twitter.com/j7RPHKrEGq — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 26, 2021

⚽️🎥 د76’ شاهد الهدف الثاني للنصر عن طريق " تاليسكا " #الأهلي_النصر pic.twitter.com/N6XoknQeK3 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 26, 2021

⚽️🎥 د84’ شاهد الهدف الأول للأهلي عن طريق " أليوسكي " #الأهلي_النصر pic.twitter.com/kTy9E0Nacp — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 26, 2021

تعادل التعاون والفيحاء

في مباراة أخرى فرض الفيحاء التعادل 1-1 على مضيفه التعاون في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة، ليواصل التعاون إهدار النقاط للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام الباطن 3-2 في الجولة الماضية.

وأضاع لاعبو التعاون، الذي استمر في منطقة الخطر، عددًا كبيرًا من الفرص خلال المباراة وانتظر حتى الدقيقة 81 ليفتتح التسجيل عبر لاعبه لوفانور هنريكي بتسديدة من داخل المنطقة.

وأدرك الفيحاء التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع بواسطة مدافعه سامي الخيبري بضربة رأس.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 18 نقطة من 12 مباراة وتقدم للمركز الخامس مؤقتًا، بينما رفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة من 13 مباراة في المركز 14.

وتصدر الشباب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن ضمك المتصدر السابق بعد فوزه 3-صفر على ضيفه الرائد، فيما تعادل ضمك خارج أرضه مع الفتح 5-5، يوم الخميس.

ورفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة من 13 مباراة متساويًا مع ضمك فيما يمكن للاتحاد، الذي يملك 23 نقطة من 11 مباراة، أن ينفرد بالصدارة في حال فوزه على ضيفه الطائي متذيل الترتيب، يوم السبت.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: