رسميًا.. تمديد عقد رومارينيو مع الاتحاد السعودي حتى 2024

أعلن نادي الاتحاد السعودي تمديد عقد مهاجمه البرازيلي رومارينيو حتى 2024.

وانضم اللاعب البالغ عمره 30 عاما إلى الاتحاد في أغسطس/ آب 2018 لمدة موسمين قادما من الجزيرة الإماراتي، وبعدها جددت إدارة الاتحاد عقده لموسمين آخرين.

وسيكون هذا العقد الثالث له مع الفريق.

رومارينهو اتـحـاديـاً حتى 2024 🤙🤩 pic.twitter.com/6ENNF7BGgM — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 26, 2021

وفي وقت سابق هذا الشهر سجل رومارينيو هدفين في مرمى الفتح، ليقود الاتحاد للفوز 3-صفر ويصبح الهداف التاريخي لفريقه في الدوري بين اللاعبين الأجانب.

وينتهي عقد رومارينيو بنهاية الموسم الحالي؛ وهو ما دفع مسؤولي العميد لإقناعه بالتجديد؛ لضمان استمراره مدة أطول مع الفريق.

رغبة النادي واللاعب حسمت الاتفاق الرسمي على تجديد العقد، خاصة وأن اللاعب يشعر بالارتياح داخل جدران الفريق الجداوي، وفق ما نشرته تقارير صحفية سعودية في فترة سابقة.

البرازيلي روماريو ريكاردو سيلفا ”رومارينيو“ أصبح الهداف التاريخي بين محترفي نادي اتحاد جدة في مسابقة الدوري السعودي، بعدما سجل ثنائية في مرمى الفتح.

وبهدفيه في مرمى الفتح وصل رصيد رومارينيو إلى 45 هدفا متجاوزا مواطنه البرازيلي سيرجيو ريكاردو، كما أعلن الاتحاد عبر حسابه في ”تويتر“ صدارة البرازيلي لهدافي الفريق المحترفين في مسابقة الدوري.

وسجل رومارينيو في موسمه الأول 2018ـ2019 “7 أهداف”، وفي موسم 2019ـ2020 “15 هدفًا”، وأنهى موسم 2020ـ2021 بـ “16 هدفًا”، و7 في المسابقة الحالية.