سقوط وإصابة تاليسكا أثناء احتفاله بهدفه في شباك الأهلي (فيديو)

سقط النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، على الأرض بشكل قوي، خلال احتفاله بهدف في شباك الأهلي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل تاليسكا هدفًا من رأسية رائعة في الدقيقة 53، وفي أثناء احتفال النجم البرازيلي بهدف تقدم النصر ارتطم بلوحة الإعلانات وسقط أرضًا.

وواصل اللاعب احتفاله حتى سقط في تراك الملعب وهو في شبه حالة إغماء، التف حوله اللاعبون، ثم وصل الجهاز الطبي من أجل علاجه.

وعاد تاليسكا سليمًا إلى أرض الملعب حيث طمأن جماهيره بعد فترة من التوتر والقلق عليه.

ويستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مساء اليوم الجمعة، المواجهة التي تجمع بين الأهلي وضيفه النصر في الجولة 13 من عمر الدوري السعودي.

يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم وتعادل 6 مرات.

وسجل الأهلي 14 هدفا وتلقى 14 هدفا، ويعد السوري عمر السومة هداف الأهلي برصيد 3 أهداف.

ويحتل النصر المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، بعدما حقق 4 انتصارات وتلقى 4 هزائم وتعادل مرتين.

وسجل النصر 16 هدفا وتلقى 13 هدفا، ويبقى البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف النصر برصيد 6 أهداف.

وفاز النصر في آخر مواجهة جمعته بالأهلي يوم 11 مارس الماضي، بنتيجة 2/1 في بطولة الدوري.

ولم يفز الأهلي على ملعبه على حساب النصر في آخر 6 مواجهات منذ التغلب بنتيجة 2/1 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 29 مايو 2016.

تمر الأحداث داخل النصر على صفيح ساخن في الفترة الأخيرة بعد قرار فسخ عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله، بخلاف معاناة الفريق من عدة غيابات مهمة ومؤثرة في مواجهته ضد الأهلي.

ولم يفز النصر في آخر 4 مباريات بالدوري السعودي بخلاف خروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال، ولم يفز منذ التغلب على الوحدة الإماراتي بنتيجة 5/1 يوم 16 أكتوبر الماضي.

ويفتقد النصر جهود حارسه وليد عبد الله وجلال الدين ماشاريبوف وعبد الفتاح عسيري وأنسيلمو، بخلاف عدم جاهزية الثنائي عبد الله مادو وعبد الإله العمري البدنية بصورة كاملة.