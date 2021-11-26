التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل مساء اليوم الجمعة، المواجهة التي تجمع بين الأهلي وضيفه النصر في الجولة 13 من عمر الدوري السعودي.

وتقام اليوم الجمعة، مواجهة أخرى بين التعاون وضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة ذاتها.

اليـوم موعدنـا 🙏 🆚 | #النصر_الاهلي

⏱ | السابعة وأربعون دقيقة مساءً

📍 | استاد الامير عبدالله الفيصل بجدة والموعد بين #العالميين بإذن الله #نصر 💛 pic.twitter.com/cUS7eaIc97 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 25, 2021

وانطلقت الجولة أمس الخميس، بمواجهة مثيرة جمعت بين الفتح وضيفه ضمك والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 5/5، كما فاز الشباب على حساب الرائد بنتيجة 3/0.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والنصر في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الأهلي والنصر الساعة 19:40 في الجولة 13 للدوري السعودي.

وتنقل المباراة عبر قناة ssc1 بصوت المعلق حماد العنزي ومحمد الخامسي.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 15 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم وتعادل 6 مرات.

وسجل الأهلي 14 هدفا وتلقى 14 هدفا، ويعد السوري عمر السومة هداف الأهلي برصيد 3 أهداف.

ويحتل النصر المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات بعدما حقق 4 انتصارات وتلقى 4 هزائم وتعادل مرتين.

وسجل النصر 16 هدفا وتلقى 13 هدفا، ويبقى البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف النصر برصيد 6 أهداف.

وفاز النصر في آخر مواجهة جمعته بالأهلي يوم 11 مارس الماضي، بنتيجة 2/1 في بطولة الدوري.

ولم يفز الأهلي على ملعبه على حساب النصر في آخر 6 مواجهات منذ التغلب بنتيجة 2/1 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 29 مايو 2016.

أسلحة الأهلي

يلعب الأهلي من أجل تحقيق الفوز وكسر مسلسل نتائجه السلبية ضد النصر في ملعبه بخلاف تعويض الخسارة الأخيرة أمام أبها بنتيجة 2/0 يوم الأحد الماضي بالدوري.

ويغيب عن صفوف الأهلي لاعبه البرازيلي دانكلير بيريرا، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة أبها بجانب غياب الكرواتي فيليب براداريتش لاعب خط الوسط.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي المدير الفني للأهلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الربيعي، وأمامه خط الدفاع بقيادة عبد الباسط هندي وبجواره محمد عبده خبراني وحمدي النقاز وإزجان أليوسكي.

ويقود خط الوسط نوح الموسى وبجواره علي الأسمري ويمينا ألسان نداو ويسارا عبد الرحمن غريب وأمامهما سلمان المؤشر أو محمد المجحد مع المهاجم عمر السومة.

عبدالرزاق حمدالله يطلب وساطة صفوان السويكت لحل مشكلته مع النصر https://t.co/wEdTfQDoxO pic.twitter.com/XtKmWSBOl9 — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

أوراق النصر

تمر الأحداث داخل النصر على صفيح ساخن في الفترة الأخيرة بعد قرار فسخ عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله بخلاف معاناة الفريق من عدة غيابات مهمة ومؤثرة في مواجهته ضد الأهلي.

ولم يفز النصر في آخر 4 مباريات بالدوري السعودي بخلاف خروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال، ولم يفز منذ التغلب على الوحدة الإماراتي بنتيجة 5/1 يوم 16 أكتوبر الماضي.

ويفتقد النصر جهود حارسه وليد عبد الله وجلال الدين ماشاريبوف وعبد الفتاح عسيري وأنسيلمو بخلاف عدم جاهزية الثنائي عبد الله مادو وعبد الإله العمري البدنية بصورة كاملة.

واستقر المدرب البرازيلي مارسيلو سالازار المدير الفني للنصر على ملامح تشكيلته التي تضم حارس المرمى نواف العقيدي، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد آل فتيل وخوسيه موري وسلطان الغنام وعلي لاجامي.

ويقود خط الوسط عبد الله الخيبري وبجواره عبد المجيد الصليهم وأمامهما أندرسون تاليسكا وفي الهجوم خالد الغنام وسامي النجعي وفينسنت أبوبكر.

الحصاد الرياضي: النصر لديه موافقة مشروطة من رودي غارسيا https://t.co/2p6Cj68Vd0 pic.twitter.com/CNFO836eBr — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة تبدو صعبة للغاية على الفريقين؛ لأنهما في ظروف قاسية.

وأوضح أن النصر لا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز في هذه المواجهة بعد فسخ عقد حمد الله، وفي ظل هذه الغيابات وهو أمر تتحتم أمامه الروح القتالية العالية للاعبي الفريق.

وأشار إلى أن الأهلي لديه عناصر صاحبة خبرة، ولكن الفريق بحاجة لاستعادة الثقة في ظل نتائج سلبية يعيشها في الفترة الأخيرة.