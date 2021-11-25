عبدالرزاق حمدالله يطلب وساطة صفوان السويكت لحل مشكلته مع النصر

طلب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي السابق، وساطة صفوان السويكت، رئيس النادي المعزول، التدخل لإنهاء قضية فسخ العلاقة التعاقدية معه.

ونشرت صحيفة ”اليوم“ السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن حمدالله تواصل مباشرة مع صفوان السويكت، من أجل الاتصال بالإدارة الحالية، وحل المشكلة، وإقناعها بالتراجع عن فسخ العقد، أو الحصول على مستحقاته.

وكان النصر قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، إنهاء عقد حمد الله، وقال في بيان رسمي: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وأضاف: ”يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

كانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت تفاصيل الأزمة التي تسببت في فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر.

وبحسب الصحيفة، فإن الأزمة بدأت عقب مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي، حيث تلفظ حمدالله على المدرب مارسيلو سالازار، وقام بتحطيم ”السبورة“ التي يشرح عليها المدرب خططه بسبب عدم إشراكه في المباراة أساسيا.

ومع تصرف حمدالله، رفع سالازار الأمر للإدارة، ما دفع النادي لإشعار اللاعب بضرورة إرسال إفادة رسمية حول ما حدث بعد المباراة.

وكان رد حمدالله هو السبب الأساسي في فسخ عقده، حيث رد برسالة نصية إلى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي طالبا السماح له بمغادرة الفريق أو تعمد إثارة المشاكل:“ سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدًا لو يتم خصم كامل عقدي، واعتبروها صدقة لكم ”.

وقرر نادي النصر فور استلام الرسالة فسخ عقد اللاعب بعد استطلاع آراء خبير قانوني لدى الفيفا، أكد أحقية النادي في فسخ العقد، حيث يعد تصرف اللاعب سببا جوهريا ومشروعا لفسخ التعاقد.

بجانب تحطيم "سبورة" المدرب والتلفظ عليه.. كشف نص الرسالة التي تسببت في فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله https://t.co/ESjKkqNKwY pic.twitter.com/EnNRUaSzpf — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

وانضم عبد الرزاق حمد الله للنصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري، صيف عام 2018، وقاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019 بعدما سجل 35 هدفا في المسابقة ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمد الله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب عبد الرزاق حمد الله لأندية أولمبيك آسفي في المغرب وأليسوندز النرويجي وكوانززهو آر أف الصيني والجيش والريان في قطر.

يشار إلى أن النصر لم يحقق الفوز منذ خسارته أمام مواطنه الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث خسر 0/1 من الاتفاق، ثم تعادل 1/1 مع الفيحاء، قبل أن يخسر 0/1 أمام الشباب ثم يتعادل 2/2 مع الرائد، وجميعها في الدوري السعودي.