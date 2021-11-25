الحصاد الرياضي: النصر لديه موافقة مشروطة من رودي غارسيا

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن نادي النصر حصل على ”موافقة مشروطة“ من المدرب الفرنسي رودي غارسيا، لتدريب الفريق الكروي الأول للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأذاع برنامج ”الحصاد الرياضي“ تقريرًا قال فيه إن رودي غارسيا أرسل موافقته على عرض النصر، ولكن بشرط انتظار المفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وظهر اسم رودي غارسيا كمرشح لتدريب مانشستر يونايتد، خلفًا للمدرب المقال أولي غونار سولشاير.

كما أشار البرنامج أيضًا إلى أن نادي النصر حصل على موافقة المدرب أبيل فيريرا المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي على قيادة النصر السعودي

وأكد البرنامج أنه في حال فشل مفاوضات مانشستر يونايتد مع غارسيا، سيتم الإعلان عن اسم الرجل الفرنسي مدربًا لنادي النصر السعودي.

عبدالله الفقيّر: إدارة النصر لديها موافقة المدرب بالميراس البرازيلي "أبيل فيريرا" وموافقة شبه مشروطة بانتظار من المدرب رودي غارسيا

الحصاد الرياضي …@A_alfugaier pic.twitter.com/f0ALLlBnbG — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 25, 2021

وطبقًا لتقارير صحفية إنجليزية فإن مستشار المدرب الألماني رالف رانكيك، قال اليوم الخميس، إن تقارير اقتراب رانكيك من تولي تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي ليست خاطئة.

وأضاف مستشار المدرب: ”هناك شيء ما في تلك القصة“.

وذكر موقع ذا أتليتك أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع رانكيك، المدرب السابق للايبزغ وشالكه وهوفنهايم، بشرط فسخ تعاقده كمدير رياضي حالياً لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي حالة إتمام مانشتر يونايتد تعاقده مع رانكيك، فإن الفرصة كبيرة أمام رودي غارسيا لإعلانه مدربًا لنادي النصر.

ردوي غارسيا يعتبر واحدا من أشهر المدربين في الدوري الفرنسي الذي درب فيه 6 أندية دفعة واحدة، آخرها ليون.

وبدأ غارسيا حصد البطولات للمرة الأولى كمدرب مع ليل خلال موسم 2010-2011، عندما جمع ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ولم يحقق رودي غارسيا بعدها أي لقب، لكنه كان قريبا من الدوري الأوروبي مع مارسيليا الفرنسي في موسم 2017-2018، عندما خسر النهائي من أتلتيكو مدريد الإسباني.

آخر محطات غارسيا كانت ليون الفرنسي وحقق معه نتائج كبيرة بالوصول للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا 2020.

وأنهى النصر تعاقده مع مينيزيس مدرب منتخب البرازيل السابق في سبتمبر/ أيلول الماضي عقب الخسارة 3-1 من الاتحاد في الدوري، ليتولى إيمانويل المسؤولية في أول أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقررت إدارة نادي النصر الانفصال عن البرتغالي بيدرو إيمانويل وتعيين مارسيلو سالازار مدربا مؤقتا لحين الإعلان عن مدرب جديد، وذلك بعد الاستعانة بالمدير الفني السابق للعين الإماراتي لخلافة البرازيلي مانو مينيزيس أول الشهر الماضي.