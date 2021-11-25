ترتيب الدوري السعودي: ضمك يحتفظ بالصدارة بعد تعادل خيالي مع الفتح 5-5

حافظ ضمك على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رغم تعادله المثير 5-5 مع مضيفه الفتح في مباراة غزيرة الأهداف اليوم الخميس.

وقال حساب الدوري على تويتر إن هذه المباراة حققت رقما قياسيا كأكثر مباراة في تاريخ دوري المحترفين تسجيلا للأهداف.

😲 رقم قياسي

🔝 مباراة #الفتح_ضمك تعد أكثر مباراة في تاريخ دوري المحترفين تسجيلًا للأهداف (10 أهداف). pic.twitter.com/Z8rWTv6uH7 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 25, 2021

وضع كريستيان كويفا القادم من بيرو الفتح في المقدمة بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة أرضية بعد تمريرة رائعة من نواف بوشل.

وأدرك الجزائري هلال سوداني التعادل لضمك بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 11، وبعدها بأربع دقائق وضع فريقه في المقدمة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك علي الزقعان التعادل لأصحاب الأرض بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 إثر تمريرة من سفيان بن دبكة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل البرازيلي فيليبي أوجوستو هدفا رائعا من تسديدة هائلة من مدى بعيد ليجعل النتيجة 3-2 لضمك.

وأطلق الكرواتي ميجو كاكتاش تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63 ليسجل الهدف الرابع لضمك، لكن مواطنه إيفان سانتيني قلص الفارق للفتح بعدها بست دقائق.

وأدرك كويفا التعادل 4-4 للفتح في الدقيقة 74 من ركلة جزاء قبل أن يسجل فراس البريكان الهدف الخامس لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين.

ونجح الهداف إيميليو زيلايا في إدراك التعادل 5-5 لضمك بتسديدة قوية في الدقيقة 79 بعد تمريرة من هلال سوداني.

ورفع ضمك رصيده إلى 25 نقطة من 13 مباراة متقدما بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي خاض 11 مباراة، بينما رفع الفتح رصيده إلى 13 نقطة من 12 مباراة في المركز العاشر.