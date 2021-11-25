نادي الاتحاد يستقر على رحيل عبدالرحمن اليامي

استقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي على رحيل عبدالرحمن اليامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرا قالت فيه إن نادي الاتحاد، قرر إبعاد عبدالرحمن اليامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن التدريبات، في قرار إداري، تم إصداره اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن إدارة النادي تدرس إجراء مخالصة مالية مع اللاعب قبل بداية الفترة الشتوية، وإنهاء عقده مع النادي بشكل رسمي.

وبيَّنت المصادر نفسها أن عقد اليامي مع الاتحاد يحتوي على شرط جزائي أسوة بأغلب اللاعبين المحليين الموقعين أخيرا مع الفريق، وذلك وفق الاستراتيجية التي أقرها الجهاز الإداري برئاسة أحمد كعكي، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم نائب الرئيس، وحامد البلوي، المدير التنفيذي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على حقوق النادي المستقبلية.

وكانت إدارة نادي الاتحاد تعاقدت مع عبدالرحمن اليامي، في ديسمبر 2020، قادما من نادي الحزم، بعقد يمتد لمدة 3 أعوام.

وسبق لليامي اللعب لفريقي الهلال والفيحاء قبل الانتقال إلى الحزم خلال المواسم الماضية، حيث شارك معه في 9 لقاءات خلال الموسم الماضي، منها 4 كأساسي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

ويلتقي نادي الاتحاد، غدا الجمعة، مع الطائي في ختام مباريات اليوم الثالث من مواجهات الأسبوع الثالث عشر، من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية المباراة المرتقبة بين الاتحاد والطائي، وذلك في أول مباراة بعد استئناف الدوري السعودي، عقب التوقف الدولي في أيام الفيفا.

ولعب نادي الاتحاد السعودي 11 مباراة كاملة؛ من أصل 12 جولة، تم لعبها في الدوري السعودي، حيث نجح في تحقيق الانتصار في 7 مواجهات، وتَلقى الهزيمة في مباراتين، وتَعادل في مباراتين.

وتمكن الاتحاد من احتلال المركز الثاني بجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 23 نقطة فقط، بفارق نقطة واحدة عن ضمك، المُتصدر في الوقت الراهن.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز الثالث له على التوالي، وتجنب التعرض للهزيمة أو التعادل مرة أخرى، من أجل العودة من جديد لتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يأمل ”العميد“ في الوصول إلى النقطة الـ 27.

ويخوض الطائي هذه المواجهة، تحت شعار الفوز لا بديل عنه، خاصة بعد تواجده في المركز الـ 16، والأخير بجدول الدوري.