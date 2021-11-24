ما "السلوك التعسفي" الذي يسمح لنادي النصر بفسخ عقد عبدالرزاق حمدالله؟

كشف الخبير القانوني الرياضي أحمد الأمير عن الحالة الوحيدة التي يحق فيها لإدارة نادي النصر السعودي إنهاء عقد الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وكان النصر قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، إنهاء عقد حمد الله، وقال في بيان رسمي: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم“. وأضاف: ”يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

#السلوك_التعسفي#حمدالله#النصر 📌 الحالة الوحيدة التي يحق فيها للادارة النصراوية انهاء عقد #حمدالله بسبب مشروع هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب يحاول أن يضغط به على الادارة لتغيير او انهاء عقده وذلك حسب نص المادة 14 من اللائحة الدولية pic.twitter.com/f5TbLs4Okd — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) November 24, 2021

ووفقا لأحمد الأمير الخبير القانوني الرياضي فإن الحالة الوحيدة التي يحق فيها لإدارة النصر إنهاء عقد حمد الله بسبب مشروع هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب يحاول أن يضغط به على الإدارة لتغيير أو إنهاء عقده، وذلك حسب نص المادة 14 من اللائحة الدولية.

ونشر عبر صفحته صورة في موقع ”تويتر“ من قانون الفيفا وجاء فيها: ”أمثلة على السلوك المسيء المحتمل من اللاعب، يمكن أيضا اعتبار سلوك اللاعب مسيئا بالمعنى المقصود من المادة 14 الفقرة 2. قد يحدث أحد الأمثلة المحتملة إذا رغب اللاعب في ترك ناديه قبل الأوان للانضمام إلى ناد جديد، لكن ناديه الحالي يرفض إطلاق سراحه. لإجبار النادي على الموافقة على النقل، قد يبدأ اللاعب في رفض التدريب أو المشاركة في المباريات، ويخرج بأعذار مختلفة لسلوكه. في ظل هذه الظروف، قد يكون للنادي سبب عادل لإنهاء العقد؛ بعد كل شيء، يبدو أن اللاعب قد أخل بالتزاماته التعاقدية الرئيسية“.

وانضم عبد الرزاق حمد الله للنصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري، صيف عام 2018، وقاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019 بعدما سجل 35 هدفا في المسابقة ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمد الله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب عبد الرزاق حمد الله لأندية أولمبيك آسفي في المغرب وأليسوندز النرويجي وكوانززهو آر أف الصيني والجيش والريان في قطر.

يشار إلى أن النصر لم يحقق الفوز منذ خسارته أمام مواطنه الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث خسر 0/1 من الاتفاق، ثم تعادل 1/1 مع الفيحاء، قبل أن يخسر 0/1 أمام الشباب ثم يتعادل 2/2 مع الرائد، وجميعها في الدوري السعودي.