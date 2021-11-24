مهاجم برازيلي على رادار النصر لتعويض عبدالرزاق حمد الله

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن إدارة نادي النصر دخلت في مفاوضات جدية مع مهاجم برازيلي.

ويأتي دخول النصر في مفاوضات مع مهاجم لتعويض رحيل عبدالرزاق حمد الله والغياب المتوقع لابو بكر فينسنت.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”اليوم“، فإن إدارة ⁧‫النصر‬⁩ بدأت في مفاوضات جادة مع مهاجم برازيلي لتعويض رحيل ⁧‫عبدالرزاق حمد الله‬⁩، على أن يكون تواجده مطلع الميركاتو الشتوي من أجل سد الفراغ الذي سيتركه غياب الكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي يشارك بكأس أمم أفريقيا التي تنطلق في 9 يناير المقبل.

من جهة أخرى، كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن المغربي عبدالرزاق حمد الله يملك عرضين سعوديين.

وبحسب تلك المصادر، فإن أحد هذين العرضين من نادي الاتحاد .

وكانت تقارير برازيلية قد أعلنت رغبة كورينثيانز البرازيلي في التعاقد مع عبدالرزاق حمد الله بتوصية من زميله السابق بالفريق جوليانو.

ويوم أمس الثلاثاء، أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

‏ويحتفظ النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة، وفق بيان رسمي أصدره النادي العاصمي.

وكان حمد الله قد أثار الجدل من جديد في النصر ليكتب سطرًا جديدًا من مشاكله داخل النادي العاصمي، وأزال اللاعب عبارة ”لاعب نادي النصر“، كما أزال أيضًا ”حساب النصر في ”البايو“، وألغى متابعة حساب النادي.

ويعاني النصر من سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى المحلي في الدوري السعودي للمحترفين، أو على المستوى القاري، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد على ملعب مرسول بارك.

ويعاني حمد الله، البالغ من العمر 30 عامًا، من إصابة في ركبته تسببت في غيابه عن مباراتين للعالمي في الدوري خلال التعادل 1-1 مع الفيحاء، والخسارة بهدف نظيف على أرض الشباب.

وتراجع مستوى المهاجم المغربي بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري، الموسم الماضي، واكتفى بتسجيل 3 أهداف في المسابقة هذا الموسم، بينها ركلتا جزاء، ويتفوق عليه البرازيلي أندرسون تاليسكا الوافد الجديد على العالمي الذي سجل 5 أهداف.