رسميا.. الفيفا يكشف موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اليوم الأربعاء، موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021، التي ستقام في الإمارات.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الإثنين 29 نوفمبر، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، موعدًا لإجراء القرعة في مقره في مدينة زيوريخ السويسرية.

3 فرق عربية

تأكدت مشاركة 3 فرق عربية في كأس العالم للأندية 2021، حيث سيشارك الجزيرة بطل الدوري في الدولة المستضيفة، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

وهذه المرة الثانية التي يشارك فيها 3 فرق عربية في كأس العالم للأندية، إذ شهدت نسخة 2019، مشاركة الهلال السعودي، والسد القطري، والترجي التونسي، في حين شهدت نسخة 2020 مشاركة الدحيل القطري والأهلي المصري.

ويشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري في البلد المستضيف.

وفي نسخة 2021 سيشارك تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2021، وأوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2021، وفلامنغو أو بالميراس البرازيليين، حيث تأهلا لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2021، إلى جانب الـ3 فرق العربية (الأهلي والهلال والجزيرة).

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد أشار إلى أن الموعد المقترح لإقامة البطولة هو شهر فبراير 2022، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة.

نظام البطولة

وبحسب نظام البطولة يتم إجراء قرعة لتحديد أطراف مواجهتي مرحلة ربع النهائي، على أن تجمع المباراة الافتتاحية من المسابقة بطل الدوري الإماراتي مع ممثل منطقة الأوقيانوسيا.

كما يبدأ ممثل أوروبا (تشيلسي) وممثل أمريكا الجنوبية البطولة من مرحلة نصف النهائي.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية وفاز باللقب 4 مرات، (بينها 3 ألقاب متتالية أعوام 2016 و2017 و2018) ثم مواطنه برشلونة الذي نال اللقب 3 مرات، في حين لم يسبق لتشيلسي والأهلي التتويج بلقب البطولة.

وتنقل مباريات بطولة كأس العالم 2021 على شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“.

وشارك الأهلي في كأس العالم للأندية أعوام 2002 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020، وحصل على المركز الثالث 3 مرات، في حين حصل على المركز الخامس 3 مرات.

ووصلت الأندية العربية إلى نهائي كأس العالم للأندية مرتين فقط، كانت الأولى للرجاء البيضاوي المغربي عندما خسر من بايرن ميونخ 1/2 عام 2013، والثانية للعين الإماراتي الذي خسر 1/4 أمام ريال مدريد عام 2018.

وتوج بايرن ميونخببطولة كأس العالم للأندية في النسخة الأخيرة وللمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1/0 على تيغريس أونال المكسيكي، في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.