تقرير: عبدالرزاق حمدالله حاول الاعتداء على الرئيس التنفيذي لنادي النصر>

كشف الإعلامي المصري هاني حتحوت تفاصيل جديدة في أزمة فسخ نادي النصر السعودي لعقد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وكتب حتحوت تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر كشف فيها قيام حمدالله بالاعتداء على الرئيس التنفيذي.

وقال حتحوت ”مصدر من النصر السعودي قال لي إن سبب فسخ التعاقد مع عبد الرزاق حمدالله هو محاولة اللاعب الاعتداء على الرئيس التنفيذي، هجومه عليه لفظيا ومن خلال الواتساب“.

مصدر من النصر السعودي قال لي إن سبب فسخ التعاقد مع عبد الرازق الحمدالله هو "محاولة اللاعب الاعتداء على الرئيس التنفيذي، هجومه عليه لفظيا ومن خلال الواتساب" — حَتْحُوت (@HHathout) November 24, 2021

وأنهى النصر السعودي علاقته التعاقدية بهدافه السابق ونجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله بشكل مفاجئ، الثلاثاء.

وجاء في بيان النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر “ أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

تغريدة حتحوت جاءت متطابقة لتقارير سعودية أشارت إلى أن سبب فسخ عقد حمد الله، الذي بدأ مسيرته في أولمبيك أسفي المغربي ولعب في ألسوند النرويجي وغوانزو آر اند إف الصيني والجيش والريان القطريين، يرجع لخلاف شديد مع أحمد الغامدي المدير التنفيذي للنصر.

وقالت صحيفة ”البلاد“ إن فسخ عقد حمدالله كان بسبب رسائل موثقة مرسلة من عبدالرزاق لأحد الإداريين بنادي النصر، إذ تلفظ عليه بألفاظ لا تليق وبناء عليها تم إنهاء عقد اللاعب.

وكذلك يمكن أن يكون عدم توصل النادي واللاعب لاتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي أحد الأسباب التي أدت لفسخ العقد الحالي، إذ إن حمد الله هدد في أكثر من مناسبة بالرحيل ورفض التجديد، وكذلك رحب بالانتقال إلى كورنثيانز البرازيلي الذي أبدى اهتمامه باللاعب.

وتحول المهاجم المغربي البالغ من العمر 30 عاما من النجم الأول للنصر منذ انضمامه للفريق في 2018 قادما من الريان القطري، إلى لاعب مثير للمشاكل والجدل ويتحجج بأسباب واهية للابتعاد عن الفريق سواء للإصابة أو للإيقاف.

وساهم حمد الله بشكل كبير في في فوز النصر بلقب الدوري موسم 2018-2019 حيث سجل 35 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بفارق 14 هدفا عن الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون، وهو رقم قياسي في عدد الأهداف مع فريق في موسم واحد.

وسجل حمد الله 105 أهداف مع النصر في 115 مباراة في كل المسابقات، لكنه لم يعد مثلما كان في أول موسمين له مع العالمي، إذ إن مستواه تراجع في آخر موسمين، إذ اكتفى الموسم الماضي بتسجيل 11 هدفا في الدوري بينها سبع ركلات جزاء.