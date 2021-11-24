تاليسكا يرد بسخرية على خبر فسخ عقده مع النصر

رد البرازيلي أندرسون تاليسكا، محترف نادي النصر السعودي، على تقارير رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بطريقة ساخرة.

ونشر حساب على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ خبرا يفيد برغبة مسلي آل معمر رئيس النصر في الاستغناء عن خدمات تاليسكا بعد فسخ التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ورد تاليسكا عبر حسابه الشخصي على هذا الخبر بسخرية، إذ قام بوضع ”إيموشن“ الوجه الضاحك مع الدموع والذي يشير إلى السخرية.

وانضم تاليسكا صاحب الـ27 عاما لصفوف فريق النصر في يوليو 2021 قادما من فريق جوانزو إفرجراند الصيني، ويرتبط بعقد مع النادي العاصمي حتى يونيو 2024 المقبل.

وشارك النجم البرازيلي في 13 مباراة مع فريق النصر خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3.

وفي وقت سابق نفت مصادر وثيقة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي وجود أي نية للتخلي عن البرازيلي أندرسون تاليسكا في الميركاتو المقبل.

وجاء هذا النفي عقب انتشار تقارير في الصحف التركية المختلفة عن رغبة بشكتاش التركي في ضم تاليسكا على سبيل الإعارة من النصر.

ولكن مصادر قريبة من النادي السعودي قالت إن ”النجم البرازيلي مرتبط بتعاقد مع النصر لمدة 3 سنوات، وإن النادي يسعى لتعزيز الصفوف وليس التفريط في نجومه“.

وبخصوص ما تداولته الصحف التركية من أن النادي يواجه مشاكل في دفع رواتب اللاعب، قال المصدر لـ“إرم نيوز“: ”الصحف التركية معروف عنها بث الشائعات، وسوابقها معروفة للجميع“.

فيما أشارت صحيفة ”فوتوماك“ التركية إلى أن إدارة نادي بشكتاش أكدت أنها لم تتقدم بأي عروض للتعاقد مع تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان نادي النصر السعودي لكرة القدم، أعلن أمس الثلاثاء إنهاء علاقته التعاقدية مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وقال النادي في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله لسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وأضاف ”يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.