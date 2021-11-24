رياضة

انسحاب عضو شرفي بنادي النصر بعد فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله
تاريخ النشر: 24 نوفمبر 2021 8:07 GMT
تاريخ التحديث: 24 نوفمبر 2021 9:05 GMT

انسحاب عضو شرفي بنادي النصر بعد فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله

ردود الأفعال على فسخ عقد حمد الله مع النصر السعودي تبدأ بانسحاب عضو شرفي بسبب هذا القرار.

+A -A
المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أعلن فايز العجلاني انسحابه من العضوية الشرفية لنادي النصر السعودي إثر فسخ عقد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بينما انتقد البعض قرار الإدارة تجاه الهداف السابق للفريق والذي لم يتضح بعد سببه الرئيس.

وقال النصر في حسابه على تويتر ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

وقال العجلاني في حسابه على تويتر عقب القرار ”أعلن انسحابي من العضوية الشرفية لهذه الإدارة“ وذلك في انتقاد واضح لقرار الإدارة.

وفي الإطار ذاته، كتب عزيز الزامل الصحفي بالرياضية السعودية ومقدم البرامج في قناة ”العربية“ عبر حسابه على تويتر ”لاعبون عبارة عن شللية ونحن من نجني مصائبها. الصباح حمدلله يتكلم ويقول ”تمارين في التاسعة صباحا؟ متأخرة ليه مو ستة؟“ الليل بعد معرفة تاليسكا بخبر حمدالله يقول ”شعور جيد“ وأبو بكر يقول ”يوم سعيد“. كيف تبونا ننجح وهذا شعور اللاعبين تجاه بعضهم؟“.

ويبدو مِن تغريدة الزامل أن لاعبي النصر لا يرتبطون بعلاقة قوية فيما بينهم خاصة ثلاثي الهجوم حمد الله والبرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميرون فينسنت أبوبكر.

وأسهم حمد الله البالغ عمره 30 عاما بشكل كبير في فوز النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان موسم 2018-2019 إذ سجل 35 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بفارق 14 هدفا عن الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون، وهو رقم قياسي في عدد الأهداف مع فريق في موسم واحد.

وسجل حمد الله 105 أهداف مع النصر في 115 مباراة في كل المسابقات، لكنه لم يعد مثلما كان في أول موسمين له مع العالمي، إذ إن مستواه تراجع في آخر موسمين، إذ اكتفى الموسم الماضي بتسجيل 11 هدفا في الدوري بينها سبع ركلات جزاء.

وسجل هذا الموسم ثلاثة أهداف فقط في الدوري بينها ركلتا جزاء، بينما أهدر واحدة أخرى، وتراجع مستوى المهاجم المغربي بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي، وبات الخيار الثالث لكل مدربي النصر الموسم الحالي بعد تاليسكا وأبوبكر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play