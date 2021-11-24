انسحاب عضو شرفي بنادي النصر بعد فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله

أعلن فايز العجلاني انسحابه من العضوية الشرفية لنادي النصر السعودي إثر فسخ عقد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بينما انتقد البعض قرار الإدارة تجاه الهداف السابق للفريق والذي لم يتضح بعد سببه الرئيس.

وقال النصر في حسابه على تويتر ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

وقال العجلاني في حسابه على تويتر عقب القرار ”أعلن انسحابي من العضوية الشرفية لهذه الإدارة“ وذلك في انتقاد واضح لقرار الإدارة.

اعلن انسحابي من العضويه الشرفيه لهذه الاداره pic.twitter.com/53OXY1Rtv6 — فايز العجلاني (@_mr_winner_) November 23, 2021

وفي الإطار ذاته، كتب عزيز الزامل الصحفي بالرياضية السعودية ومقدم البرامج في قناة ”العربية“ عبر حسابه على تويتر ”لاعبون عبارة عن شللية ونحن من نجني مصائبها. الصباح حمدلله يتكلم ويقول ”تمارين في التاسعة صباحا؟ متأخرة ليه مو ستة؟“ الليل بعد معرفة تاليسكا بخبر حمدالله يقول ”شعور جيد“ وأبو بكر يقول ”يوم سعيد“. كيف تبونا ننجح وهذا شعور اللاعبين تجاه بعضهم؟“.

ويبدو مِن تغريدة الزامل أن لاعبي النصر لا يرتبطون بعلاقة قوية فيما بينهم خاصة ثلاثي الهجوم حمد الله والبرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميرون فينسنت أبوبكر.

لاعبين النادي عبارة عن شلليه ونحن من نجني مصائبها. – الصباح حمدلله يصور تهكما ويقول "تمارين تسع الصبح؟ متأخره ليه مو سته؟" – الليل بعد معرفة تاليسكا بخبر حمدلله يقول "شعور جيد" وابو بكر يقول "يوم سعيد". كيف تبونا ننجح وهذا شعور الاعبين تجاه بعضهم؟ — Abdulaziz Alzamil | عزيز الزامل (@Azoz_Alzamil) November 23, 2021

وأسهم حمد الله البالغ عمره 30 عاما بشكل كبير في فوز النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان موسم 2018-2019 إذ سجل 35 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بفارق 14 هدفا عن الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون، وهو رقم قياسي في عدد الأهداف مع فريق في موسم واحد.

وسجل حمد الله 105 أهداف مع النصر في 115 مباراة في كل المسابقات، لكنه لم يعد مثلما كان في أول موسمين له مع العالمي، إذ إن مستواه تراجع في آخر موسمين، إذ اكتفى الموسم الماضي بتسجيل 11 هدفا في الدوري بينها سبع ركلات جزاء.

وسجل هذا الموسم ثلاثة أهداف فقط في الدوري بينها ركلتا جزاء، بينما أهدر واحدة أخرى، وتراجع مستوى المهاجم المغربي بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي، وبات الخيار الثالث لكل مدربي النصر الموسم الحالي بعد تاليسكا وأبوبكر.