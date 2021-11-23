سبب فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله

أنهى النصر السعودي علاقته التعاقدية بهدافه السابق ونجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله بشكل مفاجئ اليوم الثلاثاء لكن بالطبع بعد مقدمات كثيرة أدت إلى هذا القرار الذي لم يوضح فيه ”العالمي“ السبب وراء هذا القرار.

وجاء في بيان النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر “ أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

ويبدو من خلال البيان المقتضب للنصر بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان موسم 2018-2019 أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود وقد تنتهي عبر دعاوى قضائية متبادلة سواء أمام الفيفا أو محكمة التحكيم الرياضية.

أسباب توتر علاقة حمد الله مع النصر

وتحول المهاجم المغربي البالغ من العمر 30 عاما من النجم الأول للنصر منذ انضمامه للفريق في 2018 قادما من الريان القطري، إلى لاعب مثير للمشاكل والجدل ويتحجج بأسباب واهية للابتعاد عن الفريق سواء للإصابة أو للإيقاف.

وتراجع مستوى المهاجم المغربي بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي واكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم بينها ركلتا جزاء، ويتفوق عليه البرازيلي أندرسون تاليسكا الوافد الجديد على النادي والذي سجل ستة أهداف بينما يتساوى مع الكاميروني فنسنت أبوبكر الذي سجل ثلاثة أهداف أيضا لكن ليست بينها ركلات جزاء.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن سبب فسخ عقد حمد الله، الذي بدأ مسيرته في أولمبيك أسفي المغربي ولعب في ألسوند النرويجي وغوانزو آر اند إف الصيني والجيش والريان القطريين، يرجع لخلاف شديد مع أحمد الغامدي المدير التنفيذي للنصر.

وكذلك يمكن أن يكون عدم توصل النادي واللاعب لاتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي أحد الأسباب التي أدت لفسخ العقد الحالي، إذ إن حمد هدد في أكثر من مناسبة بالرحيل ورفض التجديد، وكذلك رحب بالانتقال إلى كورنثيانز البرازيلي الذي أبدى اهتمامه باللاعب.

لكن من صيغة بيان النصر يبدو أن الخلاف بين الطرفين عميق وكبير وليس مجرد خلاف على بنود العقد الجديد، خاصة أن مستوى حمد الله في تراجع مستمر منذ الموسم الماضي.

وقد يكون ما كتبه الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل على حسابه في تويتر يشير إلى ارتكاب حمد الله خطأ جسيما ، حيث قال المريسل ”المملكة العربية السعودية خط أحمر، نادي النصر خط أحمر، كرامة أي مواطن سعودي خط أحمر“، وذلك بعد لحظات من إعلان النصر فسخ عقد اللاعب.

المملكة العربية السعودية خط أحمر

نادي النصر خط أحمر

كرامة أي مواطن سعودي خط أحمر — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 23, 2021

وتراجع مستوى المهاجم المغربي بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي، وبات الخيار الثالث لكل مدربي النصر الموسم الحالي بعد تاليسكا وأبوبكر.

عائلة حمد الله

وكان عبد الرحيم شقيق عبد الرزاق قد كشف عن وجود خلافات بين المهاجم المغربي غير الدولي مع حسين عبد الغني المدير التنفيذي السابق للنادي، وكان أول من كشف عن خصم الإدارة 40% من راتب حمد الله دون توضيح سبب ذلك.

كما أن أيمن ابن شقيق حمد الله قد تسبب له في حرج كبير مع جماهير الاتحاد، حيث هاجم جماهير ”العميد“ ما تسبب للاعب في عداوة من جماهير قطب جدة وبالتالي تسبب في حرج لإدارة النصر مع نظيرتها في الاتحاد.

ويعتقد أيضا أن من الأسباب التي جعلت حمد الله غير مرتاح في الحياة بالسعودية هو أن عائلته لا تروق لها الحياة في الرياض، ما أجبره على إعادتهم للمغرب وهو ما أثر بالتأكيد على مستواه داخل الملعب ورغبته في الرحيل التي أعلنها في أكثر من مناسبة.

وفي غضون ذلك كشف بعض الإعلاميين السعوديين عن أن حمد الله لم يرتكب خطأ جسيما كان سببا في قرار النصر، لكن ربما يكون اللاعب مرتاحا للقرار لأنه سيكون سببا في التحاقه بأسرته، وذلك حسبما نشر حساب ماجد حـمدالله على تويتر لتصريحات بعض العالمين بالأمور في هذا الشأن.

وساهم حمد الله بشكل كبير في في فوز النصر بلقب الدوري موسم 2018-2019 حيث سجل 35 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بفارق 14 هدفا عن الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون، وهو رقم قياسي في عدد الأهداف مع فريق في موسم واحد.

وسجل حمد الله 105 أهداف مع النصر في 115 مباراة في كافة المسابقات، لكنه لم يعد مثلما كان في أول موسمين له مع العالمي، إذ مستواه تراجع في آخر موسمين، حيث اكتفى الموسم الماضي بتسجيل 11 هدفا في الدوري بينها سبع ركلات جزاء.