رسميًا.. النصر يفسخ عقد عبدالرزاق حمدالله

‏أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

‏ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة، وفق بيان رسمي أصدره النادي العاصمي مساء اليوم الثلاثاء.

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

وكان اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله قد أثار الجدل من جديد في نادي النصر ليكتب سطراً جديدا من مشاكله داخل النادي العاصمي

‏وأزال اللاعب عبارة ”لاعب نادي النصر“، كما أزال أيضًا ”حساب النصر في ”البايو“، وألغى متابعة حساب النادي.

ويعاني نادي النصر من سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى المحلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو على المستوى القاري حين ودع بطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد على ملعب مرسول بارك.

ويعاني حمدالله، البالغ عمره 30 عاما، من إصابة في ركبته تسببت في غيابه عن مباراتين للعالمي في الدوري خلال التعادل 1-1 مع الفيحاء والخسارة بهدف نظيف على أرض الشباب.

وتراجع مستوى المهاجم المغربي بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي واكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم بينها ركلتي جزاء، ويتفوق عليه البرازيلي أندرسون تاليسكا الوافد الجديد على العالمي والذي سجل خمسة أهداف.

وعاني عبدالرزاق حمدالله من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المعهود له، وهو ما دفع البعض للمطالبة بضرورة عدم تجديد تعاقده.

وانضم عبدالرزاق حمدالله لنادي النصر السعودي في 2018 قادما من الريان القطري، وساهم في فوز الفريق باللقب موسم 2018-2019 الذي سجل فيه 35 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بفارق 14 هدفا عن الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 105 أهداف مع النصر في 115 مباراة في كافة المسابقات، لكنه لم يعد مثلما كان في أول موسمين له مع العالمي.

لكن مستواه تراجع في أخر موسمين، حيث اكتفى الموسم الماضي بتسجيل 11 هدفا في الدوري بينها سبع ركلات جزاء، بينما في الموسم الحالي تفوق عليه تاليسكا وكذلك الكاميروني فينسنت أبوبكر.