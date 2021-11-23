جمال عارف: أتحدى فهد العتيبي أو غيره أن يثبت فوز الهلال بدوري أبطال آسيا 4 مرات

وجه الناقد جمال عارف عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، تحديًا إلى زميله فهد العتيبي، معلق مباراة الهلال وبوهانغ الكوري بنهائي دوري أبطال آسيا، التي شهدت تتويج الزعيم باللقب الآسيوي.

تُوج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، خلال المباراة النهائية التي أقيمت على إستاد الملك فهد في الرياض، اليوم الثلاثاء.

وقال عارف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: أتحدي المعلق فهد العتيبي الذي كرر خلال المباراة أن الهلال حقق دوري أبطال أسيا أربع مرات.. سأنتظر أن يظهر العتيبي أو غيره ما يثبت أن الهلال حقق البطولة الرابعة بمسمى دوري ابطال آسيا.

وأضاف: ”نحترم الهلال ونبارك له لكن دون معلومات مغلوطة“.

لم يكتف بعض اعلام #الهلال بالتقليل من النصر والأندية الاخرى لا بل وصلت بهم الجرأة الى العميد العالمي الاسيوي .

اقول لهؤلاء جيبوا الثانية اليوم (دوري ابطال اسيا) حتى تعادلوا رقم الاتحاد الكبير الذي حققها في نسختين متتاليتين وهو الانجاز الذي لم يصل اليه اي فريق !!#الهلال_بوهانج — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) November 23, 2021

وتابع في تغريدة أخرى: ”لم أنوِ أن أفتح سجل دوري أبطال آسيا بعد النهائي اليوم، لكن بعض إعلام الهلال الذي حاول التقليل من عميد آسيا والفريق الوحيد الذي حقق هذه البطولة في نسختين متتالين حدني أن أوضح الحقائق للجميع“.

لم انوي ان افتح سجل دوري ابطال اسيا لا بعد النهائي اليوم لكن بعض اعلام #الهلال الذي حاول التقليل من عميد اسيا والفريق الوحيد الذي حقق هذه البطولة في نسختين متتالين حدني ان أوضح الحقائق للجميع . — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) November 23, 2021

ونشر عارف فيديو على صفحته يؤكد فيه أن الاتحاد هو صاحب الرقم القياسي في دوري أبطال آسيا.

هذه للأخوة الزعولين . https://t.co/OuPFq64Pdp — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) November 23, 2021

وكان عارف قد نشر قبل المباراة تغريدة قال فيها: ”لم يكتف بعض أعلام الهلال بالتقليل من النصر والأندية الاخرى لا بل وصلت بهم الجرأة الى العميد العالمي الآسيوي.

أقول لهؤلاء جيبوا الثانية اليوم (دوري أبطال آسيا) حتى تعادلوا رقم الاتحاد الكبير الذي حققه في نسختين متتاليتين وهو الإنجاز الذي لم يصل إليه أي فريق.

لم يكتف بعض اعلام #الهلال بالتقليل من النصر والأندية الاخرى لا بل وصلت بهم الجرأة الى العميد العالمي الاسيوي .

اقول لهؤلاء جيبوا الثانية اليوم (دوري ابطال اسيا) حتى تعادلوا رقم الاتحاد الكبير الذي حققها في نسختين متتاليتين وهو الانجاز الذي لم يصل اليه اي فريق !!#الهلال_بوهانج — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) November 23, 2021

ونجح الهلال بدخول تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، من خلال إحراز لقب رابع قياسي في المسابقة القارية.

وتوّج العملاق السعودي باللقب القاري 3 مرات أعوام 1991 و2000 و2019، ليضيف النجمة الآسيوية الرابعة في تاريخه بالتتويج ببطولة 2021.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجًا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في 3 سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.

ولم يواجه الهلال الكثير من المتاعب أمام بوهانج الذي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المباراة في أجواء حماسية على مدرجات إستاد الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي.

وافتتح ناصر الدوسري التسجيل للهلال في الثانية 18 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الفريق الكوري في التصدي لها.

ودخل ناصر الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي التاريخ كأول لاعب يسجل أسرع هدف في تاريخ مباريات النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتلقى الدوسري الكرة بعد خط وسط الملعب بقليل، وانطلق نحو مرمى بوهانج قبل أن يطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

وعزز موسى ماريغا تقدم الهلال ونجح بتسجيل ثاني أهداف اللقاء عند الدقيقة 63، بعد أن استقبل تمريرة رائعة ليضعها بسهولة على يمين حارس مرمى بوهانج.

وتراجع الهلال للدفاع عن تفوقه واقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة عن طريق الثنائي الخطير ماريغا وغوميز.

وأبعد المدافع المتألق متعب المفرج أخطر فرصة للفريق الكوري في الدقيقة 71 عندما فشل المعيوف في الإمساك بكرة عرضية لتصل إلى البديل جيون مين-جوانج قبل تدخل مدافع الهلال.

وسيشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي ستقام في الإمارات، مطلع العام المقبل.

وتخطّى كل من الفريقين منافسًا محليًا في نصف النهائي، حيث تفوّق الهلال على غريمه التقليدي النصر 2-1، في حين جرّد بوهانغ مواطنه أولسان هيونداي من اللقب بالفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح.