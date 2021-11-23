استقالة ديك أدفوكات من تدريب المنتخب العراقي قبل أيام من بطولة كأس العرب

قدّم الهولندي ديك أدفوكات، اليوم الثلاثاء، اعتذاره عن الاستمرار بقيادة المنتخب الوطني العراقي الأول لكرة القدم.

وقالت مصادر مسؤولة لوكالة الأنباء العراقية إن ”الهولندي أدفوكات قدم اعتذاره عن الاستمرار بقيادة المنتخب الوطني“.

وأضافت أن ”يوم غدٍ الأربعاء، سيكون اجتماع بين رئيس الاتحاد والمدرب المساعد بشأن قيادة المنتخب في بطولة كأس العرب“.

ولم يتم الكشف عن أسباب تقديم أدفوكات لاستقالته من تدريب المنتخب العراقي، قبيل انطلاق منافسات كأس العرب للمنتخبات في قطر.

وخسر منتخب العراق أمام نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 0-3، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وكان الهولندي أدفوكات قد أعلن قائمة المنتخب العراقي المشاركة في كأس العرب، 2021 يوم السبت الماضي، ولكنه قرر عدم الدخول كمدرب للعراق في البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العرب، يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، قبل نحو عام من انطلاق بطولة كأس العالم نهاية العام المقبل.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى برفقة المنتخب القطري صاحب الأرض، ومنتخبي البحرين وعُمان.

ويفتتح منتخب العراق مبارياته في دور المجموعات بمواجهة عُمان، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ثم يواجه منتخب البحرين يوم 3 ديسمبر/كانون الأول.

ويختتم منتخب العراق دور المجموعات بمواجهة منتخب قطر، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول.

وفيما يلي قائمة منتخب العراق لبطولة كأس العرب:

فهد طالب (القوة الجوية)، أحمد باسل (الشرطة)، علي ياسين (الزوراء)، ريبين سولاقا (بوريرام يونايتد التايلاندي)، مصطفى ناظم (الديوانية)، مناف يونس (الكرخ)، ميثم جبار (القوة الجوية)، فرانس بطرس (فيبورج الدنماركي)، شيركو كريم (أربيل)، حسن رائد (القوة الجوية)، منتظر محمد جبر (الزوراء)، محمد علي عبود (القوة الجوية)، أحمد فاضل (الزوراء)، أمجد عطوان (الشمال القطري)، سجاد جاسم (نفط الوسط)، حسن عبد الكريم (الكرخ)، إبراهيم بايش (القوة الجوية)، بشار رسن (قطر القطري)، أحمد فرحان (نفط البصرة)، علاء عباس (القوة الجوية)، علي يوسف (الشرطة)، محمد قاسم (الشرطة)، أيمن حسين (أم صلال القطري).

وخلت القائمة من مجموعة من اللاعبين المخضرمين، أمثال: علاء الزهرة، أحمد إبراهيم، علي فائز، بينما لم تسمح بعض الفرق الأوروبية للاعبين العراقيين المحترفين في صفوفها بالالتحاق بالمنتخب.