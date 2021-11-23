الكشف عن حفل كبير في بوليفارد الرياض بمناسبة تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أسماء الفنانين المشاركين في الحفل الخاص بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الذي سينظم في منطقة البوليفارد بلس في الرياض.

وتوج الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وهو رقم قياسي، بعد فوزه 2-صفر على الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض اليوم الثلاثاء بفضل هدفي ناصر الدوسري وموسى ماريغا.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم حفل للهلال في حال تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا، وذلك في منطقة بوليفارد الرياض.

وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن الفنانين المشاركين وهم: محمد عبده، راشد الماجد، راشد الفارس، مزعل فرحان وأصالة نصري.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.

وكانت بداية الهلال، الذي خسر أيضا في النهائي في 2014 و2017، مثالية حيث تقدم في أول 20 ثانية بعد لحظة ساحرة من الظهير الأيسر ناصر الدوسري البالغ من العمر 22 عاما.

وتلقى الدوسري الكرة بعد خط وسط الملعب بقليل، وانطلق نحو مرمى بوهانغ قبل أن يطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

وكاد بوهانغ، بطل آسيا ثلاث مرات، أن يتعادل بعد 12 دقيقة عندما أطلق البوسني ماريو كفيسيتش تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في العارضة، وتصدى حارس الهلال عبد الله المعيوف للمتابعة من ليم سانج-هيوب من مسافة قريبة.

لكن بعيدا عن هذه الفرصة، لم يواجه الهلال الكثير من المتاعب أمام بوهانغ الذي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المباراة في أجواء حماسية بمدرجات إستاد الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي.

وفشل المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز في الوصول إلى تمريرة عرضية منخفضة من ماريغا بعد لعبة جيدة من ماتيوس بيريرا في اليمين بعد ما يقرب من نصف ساعة، قبل أن يضاعف الفريق السعودي تقدمه على نحو مستحق في الدقيقة 63.

وتلقى المهاجم المالي ماريغا تمريرة من شريكه في الخط الأمامي غوميز، قبل أن يسدد كرة منخفضة قوية في الزاوية البعيدة.

وتراجع الهلال للدفاع عن تفوقه واقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة عن طريق الثنائي الخطير ماريجا، مهاجم بورتو السابق، وغوميز اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبعد المدافع المتألق متعب المفرج أخطر فرصة للفريق الكوري في الدقيقة 71 عندما فشل المعيوف في الإمساك بكرة عرضية لتصل إلى البديل جيون مين-جوانج قبل تدخل مدافع الهلال.

وضمن الهلال بذلك المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات في مطلع العام الجديد.