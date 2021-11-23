مباراة الهلال وبوهانج.. ناصر الدوسري يدخل التاريخ بأسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا

دخل ناصر الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي التاريخ كأول لاعب يسجل أسرع هدف في تاريخ مباريات النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتمكن ناصر الدوسري نجم نادي الهلال من إحراز الهدف الأول في شباك بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد مرور 18 ثانية فقط على بداية المباراة.

هدف الدوسري جاء من تصويبة صاروخية خارج منطقة الجزاء، ليفتتح النتيجة للزعيم بأسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.

🇸🇦 الهلال 1⃣-0⃣ بوهانغ ستيلرز 🇰🇷 ⚽️ 1' بداية نارية من الهلال الذي يتقدّم بهدف من ناصر الدوسري بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة!!! 🔥🔥🔥 🏆#نهائي_دوري_أبطال_آسيا 2021 pic.twitter.com/RYANBLk7N6 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 23, 2021

ويلتقي الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي على ستاد الملك فهد في الرياض اليوم الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وكلاهما يتطلع إلى دخول التاريخ من خلال إحراز لقب رابع قياسي في المسابقة القارية.

وتوّج العملاق السعودي باللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1991 و2000 و2019، في حين نال الفريق الكوري هذا الشرف أعوام 1997 و1998 و2009، علماً بأن الفائز بينهما سيشارك في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

وتخطّى كل من الفريقين منافساً محلياً في نصف النهائي، حيث تفوّق الهلال على غريمه التقليدي النصر 2-1، في حين جرّد بوهانغ مواطنه أولسان هيونداي من اللقب بالفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح.

ويعيش الهلال، الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، حالة مثالية من الاستقرار على كافة الصعد، كما أن جميع لاعبيه الأساسيين يعتبرون حالياً في فورمة عالية جداً، خاصة الدوليين منهم الذين ساهموا في تصدر ”الأخضر“ لمجموعته في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم.

وما يعزّز من حظوظ الهلال للظفر باللقب عودة لاعبيه المصابين الذين يشكلون ثقلاً في تركيبته، خصوصاً ياسر الشهراني والكوري جانغ هيون-سو وقبلهما المالي موسى ماريغا.

أما بوهانغ فرغم مركزه المتأخر في الدوري الكوري، إلا أنه يُعدّ من الأندية القوية في آسيا، وما وصوله للمحطة النهائية إلا تأكيد على ذلك، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق يلعب على أرضه وبين جماهيره، حيث سيتابع المباراة حوالي 68 ألف متفرج.

وأكد مدرب الفريق الكوري كيم جي-دونغ أن فريقه لن يتأثر بالأجواء التي تميل لصالح أصحاب الأرض، وقال: ”سوف نرتدي قميص النادي بفخر، وسنتعامل مع الجماهير الحاضرة في الملعب على أنها جماهيرنا، وسوف نستمتع بخوض النهائي“.

وأضاف كيم: ”هذه المرة الأولى التي نعود فيها للبطولة منذ عام 2016، وجماهيرنا متعطّشة لمشاهدتنا نلعب، ونجحنا في تجاوز بعض التحديات الصعبة من أجل بلوغ النهائي، ونريد وضع لمسة أخيرة لتقديم هدية كبيرة لجماهيرنا“.