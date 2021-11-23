التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد بوهانغ في نهائي دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (الملك فهد الدولي) بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في اللقاء النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانغ..

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانغ

تقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC7 داخل السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1و2 داخل الإمارات.

مشوار الفريقين

قطع الهلال مشوارا مميزا نحو التأهل إلى المباراة النهائية بعدما صعد عبر المجموعة الأولى محتلا الوصافة برصيد 10 نقاط.

وفاز الهلال على شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 2-0 وخسر بالنتيجة ذاتها، وفاز على استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 3-1 وخسر بنتيجة 1-4، وفاز على اجمك الأوزبكي بنتيجة 3-0 وتعادلا بنتيجة 2-2.

وتخطى الهلال عقبة الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر ثم فاز على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 3-0 في دور الثمانية ثم أقصى النصر السعودي بنتيجة 2-1 في دور الأربعة.

وصعد بوهانغ إلى اللقاء النهائي وصيفا بالمجموعة السابعة برصيد 11 نقطة بعدما فاز على راتشابوي التايلاندي بنتيجة 2-0 وتعادلا دون أهداف وتغلب على ناغويا غرامبوس الياباني بنتيجة 3-0 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز على جوهور الماليزي بنتيجة 4-1 وبنتيجة 2-0.

وتخطى بوهانغ عقبة سيريزو أوساكا الياباني بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر ثم فاز على ناغويا غرامبوس الياباني في دور الثمانية بنتيجة 3-0 ثم تغلب على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بنتيجة 1-1 في دور الأربعة.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الفريقان في بطولة كأس السوبر الآسيوي عام 1997 وفاز الهلال ذهابا بنتيجة 1-0 وتعادلا في مباراة الإياب بنتيجة 1-1.

وصعد بوهانغ إلى نهائي دوري أبطال آسيا 1998 على حساب الهلال بعد الفوز بنتيجة 1-0.

وسبق أن توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 3 مرات سابقة أعوام 1992 و2000 و2019 كما أنه يشارك في نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه.

وفاز بوهانغ بلقب دوري أبطال آسيا 3 مرات أعوام 1997 و1998 و2009 ويظهر للمرة الرابعة في نهائي البطولة القارية.

ويتقاسم الهلال وبوهانغ صدارة ترتيب الفرق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال آسيا عبر التاريخ.

تشكيل الهلال

يبحث الهلال عن تحقيق لقب دوري أبطال آسيا واستكمال مشواره المميز مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم بحصد النجمة الرابعة.

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ”فريقه سيخوض مواجهة تاريخية بكل المقاييس، مؤكدا أن الفريق في حالة تركيز عالية لتحقيق اللقب وسيحترم المنافس“.

وأوضح أن حظوظ الفريقين متساوية في مباراة نهائي دوري الأبطال، مضيفا أنه شاهد 5 مباريات للفريق الكوري الجنوبي ويعلم مدى تنظيمه داخل المستطيل الأخضر.

ويعتمد جارديم على طريقته المفضلة 4-4-2 بوجود حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع جانج هيون سو ومتعب المفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني أو ناصر الدوسري.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره سلمان الفرج وعلى الأطراف ماتيوس بيريرا وسالم الدوسري مع ثنائي الهجوم بافتيميبي جوميز وموسى ماريغا.

أوراق بوهانغ

يخوض بوهانغ اختبارا مهما وصعبا في معقل الزعيم من أجل استعادة اللقب القاري الغائب منذ 12 عاما كاملة.

وقال كيم جي دونج المدير الفني لفريق بوهانغ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيقدم أفضل ما في وسعه من أجل تحقيق اللقب القاري.

وأشار إلى أن فريقه تخطى الصعاب من أجل الوصول للمباراة النهائية، مؤكدا أن الجميع في صفوف فريقه يسعى لتحقيق عرض قوي ومميز واقتناص اللقب.

ويغيب عن صفوف بوهانغ الجناح الأيسر كوانج هيوك لي ومانويل بالاسيوس وبوريس تشاتشي بسبب الإصابات.

ويعتمد كيم جي دونج على تشكيلة تضم حارس المرمى جون لي وأمامه رباعي خط الدفاع أليكس جرانت ووان كي كيون وبارك سيونج ووك وسانج وو كانج.

ويقود خط الوسط ثنائي الارتكاز كوانج هيون شين وسيو بين لي وأمامهما صانع الألعاب ماتيو كيفيستش وعلى الأطراف سانج هيوب ليم ولي هو جاي مع المهاجم سيونج مو لي.

وقال مختار مختار مدرب الوحدة السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الهلال صاحب الكفة الأرجح لتحقيق الفوز باللقب القاري ولكن معطيات كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والعرق.

وأوضح أن الهلال يملك قوة هجومية مميزة على رأسها غوميز وبيريرا وماريغا والدوسري مؤكدا أن الفريق الكوري يعتمد على عنصر السرعة والقدرة على تنظيم هجمات معاكسة سريعة واستغلال الأطراف.