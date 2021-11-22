نهائي دوري أبطال آسيا: ما الذي يخشاه الهلال من خصمه القادم من الشرق؟

يخوض الهلال السعودي اختبارا صعبا ومهما أمام بوهانغ ستييلرز الكوري الجنوبي غدا الثلاثاء في نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب (الملك فهد الدولي) في العاصمة السعودية الرياض.

ويبدو الهلال في مواجهة حاسمة للتتويج باللقب الآسيوي أمام منافس لن يكون سهلا ويملك طموحا كبيرا لاقتناص اللقب أيضا وهو بوهانغ الكوري القادم من شرق القارة الصفراء لتهديد آمال العملاق السعودي.

نهائي دوري أبطال آسيا.. المعيوف وجارديم يردان على "عدم معرفة مدرب بوهانغ بنادي الهلال" https://t.co/V2Te2K6pud pic.twitter.com/vQZkDT93QZ — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في السطور القادمة بعض التساؤلات المهمة أمام الهلال السعودي قبل نهائي دوري الأبطال وعلى رأسها أسلحة العملاق الكوري وأبرز نجومه ونقاط ضعفه التي يجب استغلالها من الزعيم ، فإلى التقرير التالي:

أرقام مهمة

قطع بوهانغ ستييلرز الكوري الجنوبي مشوارا مميزا نحو المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة خلف ناغويا غرامبوس الياباني.

حقق بوهانغ في مرحلة المجموعات 3 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل 9 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف خلال 6 مباريات.

وتخطى بوهانغ عقبة سيريزو أوساكا الياباني بالفوز بنتيجة 1/0 في ثمن النهائي ثم فاز على ناغويا غرامبوس الياباني بنتيجة 3/0 في ربع النهائي وتخطى أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1/1.

وتؤكد أرقام الفريق الكوري منافس الهلال على اللقب الآسيوي أنه تلقى 6 أهداف فقط خلال 9 مباريات بل وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات بينما استقبل الأهداف في 3 مباريات فقط.

🗣 "عبدالله المعيوف:"يجب أن نلعب المباراة بتركيز عالٍ، ونحن نحترم منافسنا "بوهانغ"، الذي يلعب بكل قوة.. ونتطلّع إلى تحقيق البطولة وإسعاد جماهيرنا الغالية"#انفوجرافيك_الهلال#الهلال_بوهانغ pic.twitter.com/ERGe3HLCpP — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 22, 2021

ولا يملك بوهانغ القوة الهجومية المرعبة بدليل أنه سجل فقط 15 هدفا في 9 مباريات ولكن هذه الأرقام تؤكد أن بطل كوريا الجنوبية يستطيع الوصول إلى معادلة حسم الفوز.

وقال محمد عبد العظيم عظيمة ، لاعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن الميزة الأهم لفريق بوهانغ في وجهة نظره هي التحولات الهجومية.

وأضاف: ”الهلال إذا أراد التعامل مع هذه المباراة بعامل الحسم فعليه أن يتحلى بالصبر وعدم الشعور بالثقة في أي فترة من فترات اللقاء لأن بوهانغ سيترك الكرة للاعبي الهلال وسيعتمد على التحول الهجومي السريع من الخلف للأمام“.

وأشار إلى أن الأداء الدفاعي لفريق بوهانغ يؤكد أن الهلال عليه التركيز الشديد في الاختراقات وتنويع الحلول وعدم ترك المساحات في خط الدفاع لأن بوهانغ فريق مميز وسريع.

🗣 "ليوناردو جارديم":"نحن على أتم الاستعداد لخوض النهائي، والفريق بكامله جاهز للمباراة.. وبثقتنا ومساندة اللاعب رقم ١٢ الجمهور سنحقّق التطلّعات"#انفوجرافيك_الهلال#الهلال_بوهانغ pic.twitter.com/YQ1E5WKLsx — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 22, 2021

خبرات تكتيكية

يراهن بوهانغ على خبرات مدربه جي دونغ كيم صاحب الـ49 عاما والذي يتولى قيادة بوهانغ منذ يوم 23 أبريل 2019 قبل أكثر من عامين و7 أشهر كاملة.

وعمل جي دونغ مساعدا في صفوف بوهانغ كما عمل مساعدا في الجهاز الفني لمنتخب كوريا الجنوبية في الفترة بين 2015 إلى 2016 لمدة 20 شهرا تقريبا.

ويملك جي دونغ كيم قدرات تكتيكية بطريقة لعب متوازنة 4/2/3/1 يعمل خلالها على غلق المساحات وعمق الملعب بشكل مستمر.

ولا يميل مدرب بوهانغ للاندفاع الهجومي ويتعامل بواقعية مع الأمور ولكن عوامل الخبرة بلا شك تصب في صالح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال وهو ما أكده طارق يحيى مدرب هجر السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ مشيرا إلى أن خبرات جارديم أمر رائع سيساعد الهلال.

وأضاف: ”المقارنة بين جارديم ومدرب بوهانغ لا تجعل الضغوط ضد الهلال بل بالعكس تمنح اللاعبين ثقة أكبر ولكن عليهم أن يترجموا هذه الثقة مبكرا بالفاعلية وهز الشباك“.

ليس سامي الجابر.. الهلال يختار صالح النعيمة للدخول بكأس دوري أبطال آسيا https://t.co/MswrDvOOOt pic.twitter.com/I7uJqOQzuD — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

نقاط القوة

تعد أبرز نقاط قوة فريق بوهانغ الكوري الجنوبي متمثلة في الجبهة اليسرى في وجود الظهير سانغ وو كانغ أكثر من شارك هذا الموسم بدوري الأبطال مع فريقه وأمامه الجناح الأيسر الموهوب سانج هيوب ليم.

ويبقى سانغ هيوب اللاعب المخضرم صاحب الـ33 عاما هداف بوهانغ في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بتسجيله 4 أهداف ويجيد الاختراق وهز الشباك بخلاف أن الظهير سانغ سجل أيضا هدفين.

ويعد اللاعب الكرواتي ماريو كيفيستش أحد أهم أوراق الفريق الكوري الجنوبي لغلق المساحات وأداء دور لاعب الوسط الثالث والتحول في بعض الأحيان إلى دور صانع الألعاب.

نقاط الضعف

يعاني بوهانغ بشكل واضح في مركز حراسة المرمى خاصة الحارس جون لي الذي حمى عرين فريقه في لقاء أولسان في نصف النهائي.

وظهر جون لي مهزوزا في أغلب تحركاته للكرات العرضية ولعب بتوتر شديد وتسبب في هدف أولسان بعدما أخفق في إبعاد تسديدة كما ظهر توتره بأدائه على مدار اللقاء.

ويعاني بوهانغ أيضا بسبب غياب مهاجمه الأوكراني بوريس تشاتشي الذي سجل في دوري الأبطال هذا الموسم 3 أهداف وصنع هدفا وهو ما يؤثر على القدرات الهجومية للفريق الكوري.