غيريتس لـ"إرم نيوز": قلبي مع الهلال ضد بوهانغ ستيلرز.. وذكريات الزعيم لا تنسى

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة حاسمة ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، غدا الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحلم الهلال بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حقق اللقب أعوام 1992 و2000 و2019.

وتحدثت شبكة ”إرم نيوز“ مع المدرب البلجيكي المخضرم إيريك غيريتس، الذي سبق له قيادة الهلال السعودي في الفترة بين يوليو 2009 وحتى نوفمبر 2010، حول حظوظ الهلال في التتويج بلقب دوري الأبطال.

وقال غيريتس لشبكة ”إرم نيوز“:“ قلبي مع الهلال السعودي بالطبع في مواجهته ضد بوهانغ، أتمنى للزعيم التوفيق في هذه المباراة والتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه“.

وأضاف: ”عشت لحظات رائعة مع الهلال، وما زلت أتذكر الأجواء الجماهيرية المميزة والمشجعين العاشقين لقميص وشعار هذا النادي“.

وأشار غيريتس إلى أن الهلال لديه القدرة على تحقيق اللقب؛ لأنه بالفعل يملك فريقا قويا ويستطيع اقتناص البطولة من أنياب بوهانغ الكوري.

وأوضح أنه يتابع الهلال على فترات ولديه قناعة بقدرات لاعبيه، خاصة الأداء الجماعي الذي يقدمه الفريق على مدار السنوات الماضية وفي الموسم الحالي.

وتولى غيريتس قيادة العديد من الأندية في الوطن العربي خلال مسيرته التدريبية، على رأسها الهلال، بجانب الجزيرة الإماراتي في الفترة بين 2014 إلى 2015، ولخويا القطري (الدحيل حاليا) في الفترة بين 2012 إلى 2014.

وقاد المدرب البلجيكي أيضا منتخب المغرب في الفترة بين 2010 إلى 2012، لكن غيريتس يملك تجارب مميزة في أوروبا على رأسها قيادته تدريب مارسيليا الفرنسي وغالطة سراي التركي وفولفسبورغ الألماني وآيندهوفن الهولندي وكلوب بروج البلجيكي.

وكانت مسيرة غيريتس صاحب الـ67 عاما كلاعب مميزة أيضا، بعدما دافع عن ألوان ستاندارد دي لييج البلجيكي، وانتقل إلى ميلان الإيطالي، كما لعب لفريق آيندهوفن الهولندي.

وقاد غيريتس فريق الهلال للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2009/2010، بخلاف كأس ولي العهد في الموسم ذاته، كما حقق لقب الدوري القطري مع لخويا، وفاز بلقب الدوري البلجيكي مع ليرس وكلوب بروج، وتوج بلقب الدوري التركي مع غالطة سراي، وحصل أيضاً على الدوري الهولندي مع آيندهوفن.