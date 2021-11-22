توتو ميركاتو: نادي النصر السعودي يفاوض الإيطالي جنارو غاتوزو

قالت صحيفة ”توتو ميركاتو وبب“ الإيطالية، إن المدرب الإيطالي الشهير جنارو غاتوزو بات على رادار نادي النصر للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن إدارة النصر تضع غاتوزو على رأس أولوياتها لخلافة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي أقيل من منصبه بعد شهر من تعيينه.

نادي النصر السعودي يتواصل مع المدرب أنطونيو محمد https://t.co/2tOQ7Qhc7u pic.twitter.com/6pDh6wOoUf — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

وعمل غاتوزو، البالغ من العمر 43 عاما، مدربا لسيون السويسري وأوفي كريت اليوناني وبيزا الإيطالي إلى جانب ميلان ونابولي، ويملك في رصيده لقبا في كأس إيطاليا مع نابولي موسم 2019/2020.

وسبق لغاتوزو أن ارتبط بتولي تدريب غلاسيكو رينجرز الإسكتلندي ونيوكاسل الإنجليزي إلى جانب توتنهام

ويمر النصر بفترة نتائج سيئة من قبل تولي بيدرو إيمانويل للمهمة وبعد توليه أيضا، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مواجهات.

ولعب النصر حتى الآن 10 مباريات في الدوري السعودي، حصد خلالها 14 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة إدارة النصر في التعاقد مع البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس، لكن المدرب يرغب في تمديد التعاقد مع النادي البرازيلي.

دي أرسكايتا لا يزال هدفا لنادي النصر السعودي https://t.co/dSdLv7L32M pic.twitter.com/14qJjHIJqH — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

كما ذكرت صحيفة ”elfutbolero“ المكسيكية، أن النصر اتصل بالمدير الفني الأرجنتيني أنطونيو محمد من أجل تدريب الفريق الفترة المقبلة، لكن دون تقديم عرض محدد له.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي باتريك ميهان قوله، إن ”النصر السعودي تواصل مع أنطونيو محمد لكنها كانت عملية بطيئة للغاية. لا يوجد شيء ملموس حتى الآن، وظل الأمر مجرد تواصل بين الطرفين دون عرض محدد“.

وأنهى النصر تعاقده مع مينيزيس مدرب منتخب البرازيل السابق، في سبتمبر الماضي؛ عقب الخسارة 3/1 أمام الاتحاد في الدوري السعودي، ليتولى إيمانويل المسؤولية في الأول من أكتوبر، وخلفه مارسيلو سالازار بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

عبدالله بن زنان: معسكر النصر كان للترفيه والسهر وما يحدث مخجل في تاريخ النادي https://t.co/1tfXDold5p#النصر_الرايد pic.twitter.com/x02HFAi6kI — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وخسر النصر أمام مواطنه الهلال 1/2 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وبعد هذه المباراة لم يحقق النصر الفوز في المباريات الأربع التالية، حيث خسر 1/0 أمام كل من الاتفاق والشباب، وتعادل 1/1 مع الفيحاء، وتعادل 2/2 مع الرائد.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الأهلي يوم 26 نوفمبر في الدوري السعودي، ثم مع الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.