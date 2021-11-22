رياضة

توتو ميركاتو: نادي النصر السعودي يفاوض الإيطالي جنارو غاتوزو
تاريخ النشر: 22 نوفمبر 2021 16:44 GMT
تاريخ التحديث: 22 نوفمبر 2021 17:05 GMT

توتو ميركاتو: نادي النصر السعودي يفاوض الإيطالي جنارو غاتوزو

غاتوزو عمل مدربا لسيون السويسري وأوفي كريت اليوناني وبيزا الإيطالي، إلى جانب ميلان ونابولي وفيورنتينا، ويملك في رصيده لقبا في كأس إيطاليا مع نابولي موسم 2019/2020.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت صحيفة ”توتو ميركاتو وبب“ الإيطالية، إن المدرب الإيطالي الشهير جنارو غاتوزو بات على رادار نادي النصر للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن إدارة النصر تضع غاتوزو على رأس أولوياتها لخلافة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي أقيل من منصبه بعد شهر من تعيينه.

وعمل غاتوزو، البالغ من العمر 43 عاما، مدربا لسيون السويسري وأوفي كريت اليوناني وبيزا الإيطالي إلى جانب ميلان ونابولي، ويملك في رصيده لقبا في كأس إيطاليا مع نابولي موسم 2019/2020.

وسبق لغاتوزو أن ارتبط بتولي تدريب غلاسيكو رينجرز الإسكتلندي ونيوكاسل الإنجليزي إلى جانب توتنهام

ويمر النصر بفترة نتائج سيئة من قبل تولي بيدرو إيمانويل للمهمة وبعد توليه أيضا، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مواجهات.

ولعب النصر حتى الآن 10 مباريات في الدوري السعودي، حصد خلالها 14 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة إدارة النصر في التعاقد مع البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس، لكن المدرب يرغب في تمديد التعاقد مع النادي البرازيلي.

كما ذكرت صحيفة ”elfutbolero“ المكسيكية، أن النصر اتصل بالمدير الفني الأرجنتيني أنطونيو محمد من أجل تدريب الفريق الفترة المقبلة، لكن دون تقديم عرض محدد له.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي باتريك ميهان قوله، إن ”النصر السعودي تواصل مع أنطونيو محمد لكنها كانت عملية بطيئة للغاية. لا يوجد شيء ملموس حتى الآن، وظل الأمر مجرد تواصل بين الطرفين دون عرض محدد“.

وأنهى النصر تعاقده مع مينيزيس مدرب منتخب البرازيل السابق، في سبتمبر الماضي؛ عقب الخسارة 3/1 أمام الاتحاد في الدوري السعودي، ليتولى إيمانويل المسؤولية في الأول من أكتوبر، وخلفه مارسيلو سالازار بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وخسر النصر أمام مواطنه الهلال 1/2 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وبعد هذه المباراة لم يحقق النصر الفوز في المباريات الأربع التالية، حيث خسر 1/0 أمام كل من الاتفاق والشباب، وتعادل 1/1 مع الفيحاء، وتعادل 2/2 مع الرائد.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الأهلي يوم 26 نوفمبر في الدوري السعودي، ثم مع الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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