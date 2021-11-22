نهائي دوري أبطال آسيا.. المعيوف وجارديم يردان على "عدم معرفة مدرب بوهانغ بنادي الهلال"

رد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب نادي الهلال، وعبدالله المعيوف حارس الفريق على المدرب كيم غي دونغ المدير الفني لنادي ستيلرز الكوري الجنوبي الذي قال إنه لا يعرف الهلال، قبل مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وقال جارديم: ”نحن نحترم بوهانغ، ومن يرى أن المباراة غير متوازنة لا يفهم في كرة القدم، الحظوظ متساوية والمواجهة صعبة، علينا أن نقاتل إلى آخر دقيقة“.

وأضاف: ”في السنوات الماضية خسر الهلال نهائيات آسيا أمام سيدني وأوراوا وهو أفضل منهما، نعرف منافسنا ونقاط قوته، وسنقدم كل ما لدينا في المباراة، مدعمين بمؤازرة جماهيرنا“.

وتابع المدرب البرتغالي: ”فريقي جاهز بأكمله، خصمنا صعب ولكن مع مساندة جماهيرنا سنكسب البطولة الرابعة، المباريات النهائية لها طابعها الخاص وبالتأكيد عامل الخبرة مهم، لذلك لا بد أن يكون التركيز كبيرا داخل الملعب“.

وعن منافسه في المباراة النهائية قال جارديم: ”بوهانغ فريق منظم واللاعبون لديهم علم بهذا الشيء، ونحن أيضا نمتلك إمكانيات فريدة مميزة“.

وأوضح: ”نحترم خصمنا، وتنظيمه الدفاعي القوي. نثق مع مساندة جماهيرنا الكبيرة بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة“.

أما عبدالله المعيوف حارس الهلال فقال ردا على تصريح مدرب بوهانغ: ”غدًا سيعرف الجميع من هو الهلال، سنقدم مباراة تليق بالنهائي وبنا كفريق وكمجموعة وسنعمل على حصد اللقب“.

وأضاف المعيوف الذي يخوض النهائي الثالث له مع الهلال: ”يجب أن نلعب المباراة بتركيز عالٍ، ونحن نحترم المنافس، الذي يلعب بكل قوة“.

🏆نهائي #دوري_أبطال_آسيا 2021

🇸🇦 الهلال 🆚 بوهانغ ستيلرز 🇰🇷

🗓️ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 🌏👑 من سيفوز باللقب مجدداً ويتوّج على عرش الأندية الآسيوية؟! pic.twitter.com/KW4yexARbT — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 20, 2021

اللقب الرابع

وسيحاول الهلال التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، إذ سبق أن نال اللقب ثلاث مرات أعوام: 1992 و2000 و2019.

كما حصد بوهانغ ستيلرز لقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات أيضا أعوام: 1997 و1998 و2009، والفائز باللقب غدا سيصبح أكثر فريق يتوج بالبطولة.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة سبق أن تواجه الهلال وبوهانغ ستيلرز ثلاث مرات، أعوام 1997 (مرتين) و1998، حيث فاز كل فريق مرة وتعادلا في المرة الثالثة.

وصعد الهلال إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعدما تجاوز مواطنه النصر 2/1 في نصف النهائي، علما أنه تغلب على استقلال طهران في دور الـ16 وبرسيبوليس في ربع النهائي، في حين تغلب بوهانغ ستيلرز على سيريزو أوساكا الياباني في دور الـ16، ثم ناغويا غرامبوس، وأخيرا أولسان هيونداي.

بلون الفضة 🦾

وطعم الذهب 🌟 كأس دوري أبطال آسيا قبل النهائي الكبير 🏟

كُل التوفيق لممثل الكرة السعودية @Alhilal_FC 🔝#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/1VFtmlA5BI — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 22, 2021

طاقم تحكيم إماراتي

وسيقود المباراة النهائية طاقم تحكيم إماراتي، إذ تم تعيين الحكم محمد عبدالله حسن لإدارة المباراة النهائية.

ويضم الطاقم الدولي الإماراتي كلا من: محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، محمد أحمد يوسف (مساعدا أول)، حسن عبدالله المهري (مساعدا ثانيا)، عادل علي النقبي (حكما رابعا)، أحمد سعيد الراشدي (حكما خامسا)، عمار علي الجنيبي (حكم فيديو)، وعمر محمد آل علي (حكم فيديو مساعدا).