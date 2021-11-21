دي أرسكايتا لا يزال هدفا لنادي النصر السعودي

أشارت تقارير صحفية برازيلية، إلى أن الدولي الأوروغواياني جيورجيان دي أرسكايتا لا يزال هدفا للنصر المتعثر حاليا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقال موقع UOL البرازيلي، إن اللاعب البالغ عمره 27 عاما وشارك مع أوروغواي في كأس العالم الأخيرة في روسيا عام 2018، لا يزال مصمما على الاستمرار في فلامنغو البرازيلي والمضي قدما في التفاصيل النهائية لتجديد عقده.

وأبلغ لاعب الوسط المهاجم رغبته بالفعل إلى مجلس الإدارة؛ مما سيسرع المفاوضات ويختتمها بمجرد انتهاء الموسم الحالي، حيث ينصب التركيز الرئيسي حاليا على نهائي كأس ليبرتادوريس ضد بالميراس، يوم السبت المقبل.

ويستمر العقد الحالي لصاحب القميص رقم 14، الذي خضع لـ ”تغييرات“ في يناير/كانون الثاني الماضي، ساري المفعول حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، أي أن اللاعب مستمر للموسم المقبل.

ويبدو أن دي أراسكايتا سعيد في فلامنغو ويقدر باستمرار لعبه في البرازيل القريبة من بلده أوروغواي، وفوق كل شيء، لم يعد يتصور الابتعاد عن البرازيل أو أمريكا الجنوبية رغم اهتمام النصر وأستون فيلا الإنجليزي وميلان الإيطالي.

لكن حاليا لا يبدو فلامنغو مهتما بشراء نسبة 25٪ المتبقية من الحقوق الاقتصادية للاعب، والتي تخص نادي ديفينسور سبورتنغ من أوروغواي.

ويبدو خلف الكواليس أن فلامنغو لم يفكر أبدا في بيع الدولي الأوروغواياني بأقل من 20 مليون يورو (نحو 130 مليون ريال برازيلي)، وهو الأمر الذي لم يحسم جدل رحيل اللاعب بعيدا عن البرازيل حتى الآن.

وحصل فلامنغو على 75% من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 18 مليون يورو ، حيث حصل على 50٪ من كروزيرو البرازيلي مقابل 13 مليون يورو، وتتبقى خمسة ملايين يورو لنادي ديفينسور سبورتنغ مقابل 25٪ من هذه الحقوق.

وكان الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين يأمل في التعاقد مع دي أرسكايتا الصيف الماضي، لكن اللاعب رفض الرحيل عن فلامنغو.

وواصل النصر، بطل موسم 2018-2019، غيابه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، ليصبح رصيده 14 نقطة من عشر مباريات في المركز التاسع بتعادله 2-2 على أرضه مع الرائد، الليلة الماضية.

وتعاقد النصر بالفعل مع البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تردد أنه يرغب في العودة للدوري التركي، وكذلك الكاميروني فنسنت أبوبكر، فضلا عن وجود الهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي تراجع مستواه بشدة.