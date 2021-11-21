أبها يكبد الأهلي الخسارة الثالثة في الدوري السعودي (فيديو)

كبّد أبها النادي الأهلي الخسارة الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب عليه 2/0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من المسابقة.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، في حين سجل ميتشيل تي فريدي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 75.

هدددددف!⚽️

د 75' هدف الأول لـ ابها عن طريق تي فريدي أبها 1 × 0 الأهلي#ابها_الاهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/2BejgqSr2j — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2021

وشهدت المباراة طرد دانكلير بيريرا لاعب الأهلي في الدقيقة 80 بعد خطأ على ميتشيل تي فريدي.

ومنح الحكم أبها ركلة جزاء سجل منها سعد بقير الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي آخر 5 مباريات بين الأهلي وأبها فاز كل فريق مرتين وتعادلا مرة.

وخسر الأهلي للمرة الثالثة، في حين تعادل 6 مرات، وفاز في ثلاث، ليتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة من 12 مباراة في المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي، في المقابل رفع الفوز رصيد أبها إلى 13 نقطة من 12 مباراة في المركز الحادي عشر، حيث حقق الفوز 4 مرات، وتعادل مرة وخسر في سبع.

هدددددف!⚽️

د 85' الهدف الثاني لـ ابها عن طريق سعد بقير أبها 2 × 0 الأهلي#ابها_الاهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/78CQS4Y10Q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2021

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل، في حين يلعب أبها مع الهلال يوم 26 نوفمبر.

وضمن الجولة ذاتها يلتقي في وقت لاحق نادي التعاون مع الباطن.

وافتتحت الجولة الـ 12 بفوز الطائي 1/0 على الفتح، وبذات النتيجة فاز ضمك على الفيحاء، وتعادل الفيصلي سلبا مع الشباب، وتعادل النصر 2/2 مع الرائد.

ويتصدر ضمك جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 24 نقطة من 12 مباراة، ويأتي خلفه الاتحاد برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، ثم الشباب في المركز الثالث وحصد 22 نقطة من 12 مباراة، والهلال في المركز الرابع وحصد 19 نقطة من 9 مباريات.

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب الاهلي دانكلير . #ابها_الاهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/dnq8sbGgEB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2021

عقدة المحالة

وخاض الأهلي رابع مباراة له على ملعب المحالة في أبها حيث لم يسبق للأهلي الفوز عندما يلعب مع أبها على ملعبه.

وتعادل الأهلي مرتين الأولى كانت بنتيجة 0/0 والثانية كانت الموسم الماضي في الدور الثاني بنتيجة 1/1، وخسر 1/2 في الموسم قبل الماضي.

وتاريخيا لعب الأهلي ضد أبها 7 مرات في دوري المحترفين السعودي، حقق الأهلي الفوز 3 مرات، بينما تعادل مرتين وخسر مرتين.

وواجه البلجيكي بيسينك هاسي، المدير الفني للأهلي منافسه أبها 5 مرات، تمكن من تحقيق الفوز 3 مرات وتعادل مرة وحيدة وخسر مرة.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي: