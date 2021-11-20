عبدالله بن زنان: معسكر النصر كان للترفيه والسهر وما يحدث مخجل في تاريخ النادي

وجه عبدالله زنان، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي النصر السعودي، انتقادات حادة لإدارة ولاعبي العالمي، إثر تعادل الفريق، يوم السبت، مع نظيره الرائد (2-2)، في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال زنان في تغريدة عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت: ”نتكلم على أيش وإلا أيش، فريق منهك لا روح ولا إحساس ولا تعاون ولا هوية ولا تقدير للجماهير“.

وأضاف: ”ما يحدث مخجل في تاريخ النصر، معسكر للترفيه والسهر وتحضير للمباراة أي كلام، إدارة النصر تتحمل ما يحدث للفريق من تراجع مخيف“.

وشهدت مباراة النصر والرائد في الرياض أربعة أهداف في الشوط الأول، لتنتهي بالتعادل 2-2.

وواصل النصر، بطل موسم 2018-2019، غيابه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي، ليصبح رصيده 14 نقطة من عشر مباريات في المركز التاسع.

نتكلم على أيش وإلا أيش ..!!

فريق منهك لاروح ولا احساس ولا تعاون ولا هوية ولا تقدير للجماهير ..

مايحدث مخجل في تاريخ النصر ..!

معسكر للترفيه والسهر وتحضير للمباراة أي كلام

إدارة النصر تتحمل مايحدث

للفريق من تراجع مخيف ..!#النصر_الرايد — عبدالله بن زنان (@bnznan) November 20, 2021

في المقابل، حصد الرائد النقطة 18 من 12 مباراة ليحتل المركز الخامس.

وسجل المغربي كريم البركاوي أول أهداف الضيوف بعد خمس دقائق من البداية.

لكن البرازيلي أندرسون تاليسكا أدرك التعادل في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، قبل أن يعيد إيدير لوبيز التقدم للرائد في الدقيقة 38 بتسديدة أرضية زاحفة مرت من تحت يد الحارس نواف العقيدي.

وأدرك النصر التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر تسديدة من علي لاجامي من خارج منطقة الجزاء، بدلت اتجاهها بعد ارتطام الكرة بجسد أحد المدافعين.

وكان مدرب النصر المؤقت، البرازيلي مارسيلو، قد قال عقب المباراة: ”لعبنا مباراة جيدة ووصلنا لمرمى الخصم وصنعنا العديد من الفرص، لكن لم نستغلها بالشكل المطلوب“.

وتابع: ”في بعض المباريات قد لا تقدم الأداء الكبير، لكن تحتاج الحظ أمام المرمى لحسم نتيجة اللقاء“.

وشدد مارسيلو على أنه يحتاج الوقت لتنفيذ أفكاره، مؤكدا أنه كمدرب مؤقت لا يملك عصا سحرية يستطيع من خلالها إصلاح كل أخطاء الفريق.

ترتيب الدوري السعودي.. النصر يتعادل مع الرائد.. وضمك يستعيد الصدارة https://t.co/wf1DoiZojg pic.twitter.com/0sPUDUWrpj — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وقدم المدرب البرازيلي اعتذاره عن العصبية الكبيرة التي ظهر بها في مباراة اليوم، لافتا إلى أن ”المدرب لا يستطيع التحكم في أعصابه في بعض الأحيان“.

يذكر أن ”العالمي“ يلعب تحت قيادة المدرب المؤقت مارسيليو الذي خلف المقال بيدرو إيمانويل، بينما يدرب الرائد الإسباني بابلو ماشين.

وسيلاقي النصر نظيره الأهلي يوم الجمعة 26 نوفمبر، فيما سيواجه الرائد نادي الشباب الخميس 25 نوفمبر.