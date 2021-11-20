ترتيب الدوري السعودي.. النصر يتعادل مع الرائد.. وضمك يستعيد الصدارة

تعادل فريق النصر مع نظيره الرائد بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”مرسول بارك“، في الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

وواصل النصر تقديم عروضه المتذبذبة ليحقق تعادله الثاني في الدوري السعودي.

سجل أهداف الرائد محمد فوزير وإيدير لوبيز في الدقيقتين الخامسة و38، في حين سجل أهداف النصر كل من أندرسون تاليسكا وعلي لاجامي في الدقيقتين 24 و45.

بهذه النتيجة، وصل النصر للنقطة 14 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، في حين وصل الرائد للنقطة 18 محتلا المركز الخامس.

وشهد سجل الفريق العاصمي تراجعاً واضحاً في آخر 3 مباريات (خسارتان وتعادل) بعكس الرائد ( فوزان وخسارة).

يذكر أن ”العالمي“ يلعب تحت قيادة المدرب المؤقت مارسيليو الذي خلف المقال بيدرو إيمانويل، بينما يدرب الرائد الإسباني بابلو ماشين.

وسيلاقي النصر نظيره الأهلي يوم الجمعة 26 نوفمبر، فيما سيواجه الرائد نادي الشباب الخميس 25 نوفمبر.

ضمك يستعيد صدارة الدوري السعودي

وفي مباراة أخرى، أحرز فاروق شافعي هدفا بضربة رأس قبل سبع دقائق على النهاية ليقود ضمك للفوز 1-صفر على ضيفه الفيحاء، واستعادة صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

سجل القائد شافعي هدفه بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية من عبد الله العمار، ليقود ضمك لانتصاره السابع في 12 مباراة.

ولعب الفيحاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 بعد حصول اليوناني بانايوتيس تاكتيديس على بطاقة حمراء.

ورفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد، ونقطتين عن الشباب الذي تعادل بدون أهداف خارج أرضه مع الفيصلي.

وأخفق الشباب في مشاركة ضمك الصدارة بتعادله مع الفيصلي صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

وتلقى الفيحاء الخسارة الرابعة في 11 مباراة، ليتراجع للمركز السادس برصيد 17 نقطة.

وفي مباراة ثالثة، أحرز الجزائري أمير سعيود هدفا من ضربة رأس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود الطائي لفوز ثمين 1-صفر على ضيفه الفتح.

ورفع الطائي رصيده إلى عشر نقاط من 11 مباراة بالمركز 14، بينما تجمد رصيد الفتح عند 12 نقطة من 11 مباراة في المركز العاشر.