بافتيمبي غوميز: نادي الهلال يريد الفوز بدوري أبطال آسيا مجددا ولن نتهاون أمام بوهانغ ستيلرز

قال المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، إن فريقه الهلال السعودي يطمح للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة عندما يواجه منافسه بوهانغ ستيلرز، في المباراة النهائية، الثلاثاء المقبل، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز الذي يطمح إليه المنافس الكوري الجنوبي أيضا.

وستقام المباراة النهائية للبطولة أمام جمهور الهلال في استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بينما تصب التوقعات في صالح الفريق السعودي الذي سبق له التتويج باللقب في أعوام 1991 و2000 و2019.

ذكريات #نهائي_دوري_أبطال_آسيا 📝 👑 توّج الهلال @Alhilal_FC في 2019 ملكاً على عرش القارة بتحقيقه لقبه الآسيوي رقم 7⃣ والثالث في 🏆#دوري_أبطال_آسيا! هل يستطيع الزعيم 🇸🇦 الفوز باللقب مجدداً هذا العام؟ pic.twitter.com/OHto3HqCyK — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 18, 2021

وقال غوميز في تصريحات نقلتها عنه منصة ”ذي آسيان جيم“: ”كان هدفنا وحلمنا (الوصول للمباراة النهائية). لكني لا أدري إن كانت كلمة حلم هي الكلمة المناسبة أم لا؛ لأن الهلال دوما كان له هدف وهو الفوز بدوري أبطال آسيا“.

وأضاف غوميز: ”منذ بداية المنافسة كان الفوز (باللقب) هو هدفنا وليس الوصول للنهائي“.

وتوج الهلال باللقب في 2019، لينهي بذلك صياما عن التتويج باللقب القاري الأول استمر 19 عاما، لكنه خرج من دور المجموعات في العام الماضي بعد فشله في الحصول على تشكيلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

الهلال..قصة عشق مع الألقاب القارية 🏆 يخوض الهلال 🇸🇦 #نهائي_دوري_أبطال_آسيا 2021 بطموح استعادة لقب البطولة ومواصلة قصة العشق المتواصلة مع الألقاب القارية!https://t.co/xZozXIw4h2 pic.twitter.com/PjGa7ZXcwE — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 14, 2021

لكن الفريق حقق تقدما ملحوظا خلال هذا الموسم بعد تأهله لأدوار خروج المغلوب كواحد من أفضل فرق المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

وفي دور الـ16 فاز الهلال على استقلال طهران الإيراني ثم هزم بيرسبوليس الإيراني في دور الثمانية، قبل أن ينتصر في قبل النهائي على مواطنه وجاره النصر.

وأحرز غوميز ستة أهداف في نسخة العام الحالي للبطولة الآسيوية الأولى للأندية، وهو رقم يقل تماما عن حصيلته في موسم 2019 عندما أحرز 10 أهداف وتوج باللقب، وهو يعتبر الفوز باللقب في هذا العام أهم وأكبر إنجازاته طوال مسيرته الكروية.

وقال غوميز عن التتويج الأخير باللقب: ”لقد فزت بالكثير من الألقاب وأحرزت الكثير من الأهداف، لكن الفوز بلقب دوري أبطال آسيا يبقى الأهم“.

سيشهد 🏆#نهائي_دوري_أبطال_آسيا 2021 بين الهلال 🇸🇦 وبوهانغ ستيلرز 🇰🇷 حضوراً جماهيرياً كاملاً وذلك يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الملك فهد الذي يتسع لنحو 68,000 متفرج في العاصمة السعودية الرياض!https://t.co/bLhXZXsU8r pic.twitter.com/rIvsabPgHO — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 16, 2021

وأضاف: ”هذا أفضل لقب أفوز به، وأفضل لحظة خلال مسيرتي المهنية كانت عندما فزت باللقب مع الهلال“.

ويدخل الهلال الذي يقوده المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المباراة النهائية كمرشح للفوز في ظل مشاركة الكثير من اللاعبين في نهائي البطولة للمرة الثالثة خلال خمسة أعوام، عقب هزيمة الفريق في نهائي نسخة 2017 أمام أوراوا الياباني.

وانتقم الفريق السعودي لهزيمته أمام المنافس الياباني بعد ذلك بعامين.

وقال غوميز عن ذلك: ”لدينا خبرة كبيرة لأن الكثير من اللاعبين يخوضون المباراة النهائية مع الفريق للمرة الثالثة“.

وتابع: ”هذا أمر في غاية الأهمية لأن الأمور تكون مختلفة إذا كانوا يخوضون النهائي للمرة الأولى“.

ذكريات #نهائي_دوري_أبطال_آسيا 📝 👑 توّج الهلال @Alhilal_FC في 2019 ملكاً على عرش القارة بتحقيقه لقبه الآسيوي رقم 7⃣ والثالث في 🏆#دوري_أبطال_آسيا! هل يستطيع الزعيم 🇸🇦 الفوز باللقب مجدداً هذا العام؟ pic.twitter.com/OHto3HqCyK — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 18, 2021

وأردف غوميز قائلا: ”لكن هذا لا يعني أننا سنتعامل مع المباراة باستخفاف. ستكون مباراة صعبة جدا. ونحن نحترم كثيرا الفريق الكوري؛ لأن وجوده في المباراة النهائية معناه أنه جدير بذلك“.

وتأهل بوهانغ الذي يقود جهازه الفني المدرب كيم جي-دونغ، لنهائي البطولة لأول مرة منذ 2009، بعد فوزه في قبل النهائي على حامل اللقب مواطنه أولسان هيونداي بركلات الترجيح في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكان كيم لاعبا في بوهانغ لدى تأهله لنهائي البطولة آخر مرة في 2009، لكنه لم يكن في تشكيلة الفريق الأساسية للمباراة التي هزمت الاتحاد السعودي في المباراة النهائية في طوكيو 2/1.

وبعد التأهل للمباراة النهائية قال كيم: ”حين كنت لاعبا عشت تجربة رائعة وشرف كبير أن أكون بطلا لآسيا“.

وأضاف: ”لكنني لم أظهر في النهائي من قبل؛ لأنني لم ألعب في 2009، والآن أنا في النهائي بصفة المدرب، وأعتقد أن هذا أكثر إمتاعا وإثارة للعواطف“.

وتابع كيم: ”سنذهب إلى السعودية ونحن نمثل كوريا الجنوبية، وأنا فخور بذلك، هناك الكثير من الضغوط؛ لأنه ليس من السهل تمثيل بلادك، لكننا سنبذل أقصى ما بوسعنا لتحقيق النتيجة المرجوة“.

وقضى معظم مسيرته كلاعب في بوهانغ قبل الاعتزال في 2011، ثم تولى تدريب الفريق بعدها بثمانية أعوام.

وتوج بوهانغ ستيلرز باللقب في أعوام: 1997 و1998 و2009.