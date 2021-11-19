ريكاردو فورموسينيو مدرب الهلال السوداني يعتذر عن الاستمرار في منصبه

قرر البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو مدرب نادي الهلال السوداني ترك منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي تشهدها السوان خلال الفترة الحالية.

وأرسل ريكاردو فورموسينيو خطابًا إلى إدارة نادي الهلال السوداني، قال فيه إنه قلق بشدة بشأن الأوضاع في السودان، وأنه يعتذر عن الاستمرار في منصبه.

وفيما يلي نص الخطاب:

في البدء أود أن أتقدم بشكر خاص للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه وثقته، ولمنحنا هذه التجربة الرائعة للعمل في الهلال، شكرًا أيضًا لعائلة الهلال على دعمهم منذ اليوم الأول.

يعبر ريكاردو فورموسينيو وطاقمه الفني عن قلقهم الشديد حيال الأوضاع منذ يوم 25 أكتوبر، ونتمنى عودة الأمور إلى طبيعتها ونتمنى السلام لأهل السودان.

لقد أثارت هذه الأحداث قلق ومخاوف بين عائلاتنا ودفعتنا إلى اتخاذ قرار بشأن ذلك، ونشعر أنه لم يتم استيفاء جميع شروط الأمن التي من شأنها بلوغ الأهداف المرغبة لنادي الهلال.

لذلك مع كل الاحترام الذي لدى إدارة النادي وجميع أنصار الهلال، أود إخباركم أن علاقتي بالنادي قد انتهت منذ يوم 10 نوفمبر 2021.

أتمنى كل التوفيق والنجاح لنادي الهلال، قد أعود ذات يوم إلى السودان بشرط واحد فقط، عبر أبواب نادينا أو تمثيل المنتخب الوطني.

يذكر أن تركي آل شيخ، الرئيس الشرفي للنادي السوداني، قاد المفاوضات مع المدرب البرتغالي والذي قاد الهلال في مباريات دوري أبطال أفريقيا، والدوري السوداني خلال الفترة الماضية.

ولم يفز الهلال مع مدربه البرتغالي في أي مباراة بدوري الأبطال منذ تعيينه بعد انطلاق مرحلة المجموعات للنسخة الماضية، حيث تعادل في ملعبه مع صن داونز الجنوب أفريقي، ثم خسر أمام الفريق نفسه إيابا، قبل أن يخسر من مازيمبي الكونغولي، في النسخة الماضية.