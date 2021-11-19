موعد قرعة المواجهات الفاصلة بين القارات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عن موعد سحب قرعة المواجهات الفاصلة بين القارات والمؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

وحدد الفيفا يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري موعدا لسحب قرعة المواجهات الفاصلة بين القارات.

مباريات الملحق ستكون بين منتخبات القارات المعنية، وهي آسيا- أمريكا الشمالية- أمريكا الجنوبية– أوقيانوسيا، حيث يصعد منتخب من كل قارة لدور الملحق، ويتأهل من المنتخبات الأربعة منتخبان فقط إلى المونديال.

وأعلن الفيفا أن دور ”الملحق“ سيكون بنظام المباراة الواحدة على أرض محايدة.

موعد قرعة ونظام مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم في أوروبا وكافة القارات https://t.co/16UjSs5mud pic.twitter.com/fponptxeqC — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

وتأهلت تسعة منتخبات أوروبية والبرازيل من أمريكا الجنوبية حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم 2022، فضلا عن قطر الدولة المضيفة.

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات في التصفيات الأوروبية، اتضح الأمر بشأن المنتخبات المتأهلة للملحق والتي تأهلت مباشرة للنهائيات.

وتختلف طريقة تأهل المنتخبات في كل قارة عن الأخرى، وفقا لعدد مقاعد كل قارة في النهائيات.

وفيما يلي موقف القارات المعنية بالمواجهات الفاصلة والمؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022:

قارة آسيا

يقام حاليا الدور الأخير والنهائي من تصفيات كأس العالم في قارة آسيا التي يقسم فيها 12 منتخبا إلى مجموعتين، تضم كل منها ستة منتخبات يتأهل مباشرة صاحب المركزين الأول والثاني للنهائيات.

ويخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا فيما بينهما من مباراتي ذهاب وعودة في مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبل، والفائز من هذه المباراة يخوض مواجهة الملحق العالمي مع أحد منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) من مباراتي ذهاب وعودة، وذلك وفقا لآخر نظام تم اتباعه في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

أمريكا الجنوبية

وتضم قارة أمريكا الجنوبية عشرة منتخبات، تتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة للنهائيات. وقد تأهلت بالفعل البرازيل كمتصدرة للمجموعة، وتتنافس باقي المنتخبات التسعة على ثلاثة مقاعد.

ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة في الملحق العالمي للفيفا أمام أحد منتخبات أوقيانوسيا، وذلك وفقا لآخر نظام تم اتباعه في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا

الكونكاكاف

يضم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) ثمانية منتخبات تتنافس فيما بينها ضمن مجموعة واحدة، ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز إلى نهائيات قطر مباشرة، وتحتل حاليا منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أول ثلاثة مراكز، على أن يخوض صاحب المركز الرابع الملحق العالمي أمام المنتخب الآسيوي الفائز من الملحق القاري بين صاحبي المركزين الثالث في المجموعتين، وذلك وفقا لآخر نظام تم اتباعه في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

أوقيانوسيا

يخوض بطل تصفيات قارة أوقيانوسيا مباراة فاصلة في الملحق العالمي مع خامس أمريكا الجنوبية.