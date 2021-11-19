موعد طرح تذاكر مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا

كشفت إدارة نادي الهلال السعودي موعد طرح تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 التي تجمع الهلال بنظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستقام على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض عاصمة المملكة.

وقالت إدارة الهلال إن طرح تذاكر المباراة سيكون غدًا السبت، على أن يتم ترقيم تذاكر المباراة النهائية إن كانت إلكترونية أو مطبوعة، وطباعتها بحسب متطلبات الاتحاد الآسيوي، بحيث تشمل علاماته، وعلامات المنافسة وعلامات الشركات التابعة التجارية المعتمدة.

وحددت إدارة النادي أسعار التذاكر بالأسعار 6500 ريال للمنصة الذهبية، و3500 ريال للمنصة الفضية، و700 ريال لدرجة البريميوم ”المستحدثة“، فيما ستباع تذاكر واجهة الملعب بسعر 200 ريال، في حين يأتي سعر تذاكر الدرجة الموحدة والعائلات 65 ريالاً.

يشار إلى أن إدارة الهلال خصصت منتصف مدرجات الواجهة السفلى للقوة الزرقاء، وسيتم توزيع تذاكرهم بالمجان بالتنسيق مع مجلس الجمهور في النادي.

طريقة الحجز والشراء وربط التذاكر بتطبيق توكلنا pic.twitter.com/WPPhqt1WO1 — Saudi Tickets (@SaudiTickets) August 18, 2021

وأعلن الاتحاد الآسيوي في وقت سابق مصادقته على قرار الاتحاد السعودي بإقامة المباراة بـحضور جماهيري 100%، بشرط المحافظة الكاملة على بروتوكولات التعامل مع جائحة كوفيد – 19 التي وضعها الاتحاد الآسيوي والسلطات الصحية المختصة في السعودية، بالالتزام بلبس الكمامة والدخول للمحصن بجرعتين.

وينتظر طباعة 58.398 ألف تذكرة للنهائي، و3400 تذكرة لجمهور الفريق الكوري ما نسبته 5% من إجمالي التذاكر، حيث اشترط الاتحاد الآسيوي أن تكون بأسعار تذاكر جماهير الهلال نفسها.

ويسعى الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق أن نال ثلاثة ألقاب في البطولة أعوام 1992 و2000 و2019.

ونال بوهانغ ستيلرز لقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات أيضا، أعوام 1997 و1998 و2009.

وسبق أن تواجه الهلال وبوهانغ ستيلرز ثلاث مرات، أعوام 1997 (مرتين) و1998، حيث فاز كل فريق مرة وتعادلا في المرة الثالثة.

🏆نهائي #دوري_أبطال_آسيا 2021

🇸🇦 الهلال 🆚 بوهانغ ستيلرز 🇰🇷

🗓️ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 🌏👑 من سيفوز باللقب مجدداً ويتوّج على عرش الأندية الآسيوية؟! pic.twitter.com/KW4yexARbT — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 20, 2021

وصعد الهلال إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعدما تجاوز مواطنه النصر 2/1 في نصف النهائي، علما أنه تغلب على استقلال طهران في دور الـ16 وبرسيبوليس في ربع النهائي، في حين تغلب بوهانغ ستيلرز على سيريزو أوساكا الياباني في دور الـ16، ثم ناغويا غرامبوس، وأخيرا أولسان هيونداي.

حكم النهائي

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن تعيين طاقم تحكيم إماراتي لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانغ ستيلرز .

ووفقا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد تم تعيين الحكم محمد عبدالله حسن لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 23 نوفمبر المقبل.

ويضم الطاقم الدولي الإماراتي كلا من محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، ومحمد أحمد يوسف (مساعدا أول)، وحسن عبدالله المهري (مساعدا ثانيا)، وعادل علي النقبي (حكما رابعا)، وأحمد سعيد الراشدي (حكما خامسا)، وعمار علي الجنيبي (حكم فيديو)، وعمر محمد آل علي (حكم فيديو مساعدا).