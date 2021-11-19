هيرفي رينارد: عقدي يتجدد تلقائيا بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2022

قال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، يتجدد تلقائيًا، حال التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأكد رينارد لصحيفة ”الرياضية“ السعودية، أن عقده كمدرب للمنتخب السعودي، يتجدد بشكل تلقائي، حال تأهل الأخضر إلى نهائيات مونديال 2022، التي ستقام في قطر، العام المقبل.

كم نقطة يحتاجها المنتخب السعودي لضمان التأهل رسميا لكأس العالم؟ https://t.co/O1ICgFP9G7 pic.twitter.com/qgsMxtJIKf — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

وأشار رينارد، البالغ من العمر 53 عامًا، إلى أن التركيز ينصب حاليًا، على مرحلة تصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع رينارد، في يوليو 2019، وحتى الآن، يحقق المنتخب السعودي نتائج مميزة تحت قيادته، ويقترب من التأهل للمونديال.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن رينارد، أدار 18 مباراة للمنتخب السعودي، حيث فاز في 13، وتعادل 4، وخسر مرة حيدة.

وسبق أن تولى رينارد، تدريب منتخبات: غانا، وزامبيا، والمغرب، وساحل العاج، وحقق لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين، عامي 2012، مع زامبيا، و2015 مع ساحل العاج.

ويتصدر المنتخب السعودي، ترتيب المجموعة الثانية في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث حصد 16 نقطة من 6 جولات، إذ حقق الفوز 5 مرات، وتعادل مرة، ولم يخسر، وتتبقى 4 جولات على النهاية.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي بعد الفوز على فيتنام https://t.co/GhS1qmpsFN pic.twitter.com/BeU5g8YyBB — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وبات المنتخب السعودي، يحتاج إلى الوصول للنقطة 23، لضمان الوصول بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2022، دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى في المجموعة.

وحال فوز منتخب أستراليا في جميع مبارياته، يكفي منتخب السعودية 6 نقاط فقط، لضمان التأهل.

تصفيات كأس العالم: السعودية تتعادل مع أستراليا تحت أمطار غزيرة https://t.co/IzXr8BSpq6 pic.twitter.com/tEF7Z3EEFW — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

أما في حال فوز منتخب اليابان في جميع مبارياته، يكفي المنتخب السعودي 7 نقاط من مبارياته المقبلة، لضمان التأهل.

وحال تعادل أستراليا مع اليابان، يكفي منتخب السعودية 7 نقاط، لضمان التأهل.

وكان المنتخب السعودي، قد استهل مشواره في الدور الحاسم من تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالفوز 3/1 على فيتنام، قبل أن يتجاوز عُمان (1/0)، واليابان (1/0)، والصين (3/2)، في حين تعادل مع أستراليا (0/0)، قبل أن يهزم فيتنام (1/0).