هل سيرحل محمد العويس عن النادي الأهلي السعودي؟

أثار الإعلامي السعودي عناد الرّشيد، الذي يعمل في صحيفة ”اليوم“، الغموض حول مستقبل الحارس محمد العويس، لاعب النادي الأهلي.

وكتب عناد الرّشيد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”كنت مطمئنا على أنه (محمد العويس) بيجدد لين أمس، من حقك تبحث عن بيئة مستقرة تحقق فيها منجزات، هالبيئة في غضون فترة بسيطة بتكون موجودة في الأهلي بإذن الله“.

يا اهلاوية اذا تبون تضغطون في موضوع العويس ، الضغط لازم يكون على اللاعب نفسه وصوتكم يوصل له أما بالنسبة للنفيعي وادارته مو مقصرة بهالموضوع ابداً والاهتمام فيه كان من بداية ترأسهم للنادي وحتى الآن — عناد الرّشيد (@E_A77) November 18, 2021

وأضاف: ”يا أهلاوية إذا تبون تضغطون في موضوع العويس، الضغط لازم يكون على اللاعب نفسه وصوتكم يوصل له، أما بالنسبة لماجد النفيعي (رئيس الأهلي) وإدارته مو مقصرة بهالموضوع أبدا، والاهتمام فيه كان من بداية ترأسهم للنادي، وحتى الآن“.

وتابع عناد الرّشيد: ”في عهد الإدارة السابقة اتفق محمد العويس مع نادي النصر على الانتقال، وكان من المفترض أن تتم الصفقة في الفترة الصيفية الماضية، الاتفاق لم يتم بعد قدوم الإدارة الجديدة بقيادة الأستاذ ماجد النفيعي“.

وأكمل: ”فيه فئة تعتقد أن الإدارة مقصرة في ملف العويس لكن الموضوع كله عند اللاعب، من 5 شهور والإدارة ترغب في إنهاء الملف وكان ولا زال أولوية لكن اللاعب لحد اللحظة ما أنهى ولا اتفق“.

وأتم: ”النصر ما زال مُهتما باللاعب، الجمهور كان ولا يزال معك يا محمد في الانكسار قبل الأفراح، وقفوا في وجه لجان وكنت قضيتهم الأولى“.

فيه فئة تعتقد أن الإدارة مقصرة في ملف العويس لكن الموضوع كله عند اللاعب ، من 5 شهور والإدارة ترغب في إنها هالملف وكان ولا زال أولوية لكن اللاعب لحد هاللحظة ما انهى ولا اتفق .. pic.twitter.com/kWyCcJbgNG — عناد الرّشيد (@E_A77) November 18, 2021

وانتقل محمد العويس من الشباب إلى الأهلي في يناير 2017، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2022؛ ما يعني أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده بداية من يناير المقبل، حيث يمكنه التفاوض مع أي ناد دون علم أو موافقة الأهلي.

وارتبط العويس، البالغ من العمر 30 عاما، بالانتقال إلى النصر في أكثر من مناسبة؛ وذلك بسبب مستواه المميز، لكن الصفقة لم تتم.

أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب "محمد العويس" بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى.

— تمنياتنا له بالشفاء العاجل 🤲🏼 pic.twitter.com/hmF5D71adC — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 13, 2021

لكن من الممكن أن يرتدي محمد العويس قميص النصر الموسم المقبل على حساب وليد عبدالله حارس النصر الحالي الذي يبلغ من العمر 35 عاما.

يشار إلى أن محمد العويس يتعافى من إصابة بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى من الدرجة الثانية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام الصين، في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن العويس شارك في 13 مباراة مع الأهلي الموسم الحالي، علما أنه لعب 121 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي، تلقى فيها 149 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك في 34 مباراة، وفقا للموقع ذاته.