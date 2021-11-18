أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي قائمة الأخضر المشارك في كأس العرب فيفا 2021 التي تقام في قطر.

وقال رينارد إن المنتخب السعودي لن يشارك بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب فيفا 2021 في قطر.

🦅⚪🟢 | 23 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني، للمشاركة في ⁧كأس العرب⁩ فيفا قطر 2021 🏆 ⁧#معاك_يالأخضر⁩ 🇸🇦 pic.twitter.com/U70Q8oV2cG — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 18, 2021

وجاءت قائمة المنتخب السعودي لكأس العرب فيفا 2021 كالتالي:

زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سلمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم كحنشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، زياد الجهني، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

وبسؤاله عن مواعيد مباريات الهلال والنصر المؤجلة في الدوري السعودي قال رينارد إنها ستقام خلال إقامة بطولة كأس العرب فيفا 2021.

تنطلق كأس العرب فيفا 2021 بمشاركة 16 منتخبا في الفترة بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتمثل أفضل إعداد لقطر لاختبار ملاعبها ومنشآتها قبل عام واحد على استضافة كأس العالم 2022.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب والأردن وفلسطين.

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر السعودي مشواره في كأس العرب فيفا 2021 بمواجهة الأردن يوم الأربعاء 1 ديسمبر، ثم يلعب مع فلسطين يوم 4 ديسمبر، على ان يواجه المغرب يوم 7 ديسمبر.

وتقام بطولة كأس العرب بعد توقف لأكثر من 9 سنوات، حيث استضافت السعودية النسخة الأخيرة عام 2012، التي شهدت مشاركة 11 منتخبا، وتتويج منتخب المغرب باللقب.

ونال منتخب العراق لقب كأس العرب 4 مرات مقابل لقبين للسعودية ولقبا لكل من مصر وتونس والمغرب.

ومن المقرر أن تبث مباريات كأس العرب فيفا 2021 عبر قنوات ”beINSPORTS“ القطرية، ومن المرجح أن تنقل القناة المفتوحة ”beIN SPORTS HD“ العديد من المباريات.

كم نقطة يحتاجها المنتخب السعودي لضمان التأهل رسميا لكأس العالم؟ https://t.co/O1ICgFP9G7 pic.twitter.com/qgsMxtJIKf — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

مشوار ناجح

ويقدم المنتخب السعودي نتائج مميزة في الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يتصدر ترتيب المجموعة الثانية وفي رصيده 16 نقطة من 6 مباريات، إذ حقق الفوز 5 مرات وتعادل مرة.

وفي حال فوز منتخب أستراليا في جميع مبارياته، يكفي منتخب السعودية 6 نقاط فقط لضمان التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

بينما في حال فوز منتخب اليابان في جميع مبارياته، يكفي المنتخب السعودي 7 نقاط من مبارياته المقبلة لضمان التأهل.

وحال تعادل أستراليا مع اليابان يكفي منتخب السعودية 7 نقاط لضمان التأهل.