ملابس تحمل انتقادات لقطر وتقليص الزيارات إلى الدوحة.. منتخب الدنمارك يصعد إجراءاته بسبب حقوق الإنسان

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إن ”المنتخب الأول للبلاد يخطط لاتخاذ بضع خطوات لإلقاء الضوء على قضايا حقوق الإنسان في قطر، بعد تأهله للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدولة الخليجية“.

وضمن المنتخب الدنماركي التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم الشهر الماضي بعد أن حافظ على موقعه في صدارة مجموعته بتحقيق تسعة انتصارات، بينما خاض مباراته الأخيرة في التصفيات الأوروبية الاثنين الماضي.

وقال الاتحاد إن ”راعيي ملابس تدريب المنتخب سيفسحان المجال أمام وضع رسائل انتقاد لقطر، كما سيقلصان عدد زياراتهما للدوحة؛ لتجنب أي أنشطة تجارية من شأنها الترويج للأحداث في الدولة الخليجية“.

وقال ياكوب ينسن رئيس الاتحاد الدنمركي لكرة القدم في بيان ”لقد عارضنا منذ مدة طويلة استضافة قطر لنهائيات كأس العالم“.

وأضاف المسؤول الدنماركي قوله ”لكننا الآن نعزز جهودنا وحوارنا النقدي حتى يتسنى لنا الاستفادة من حقيقة تأهلنا للبطولة والعمل من أجل تحقيق تغيير في هذه البلاد.

”وإلى جانب ذلك فإننا نبهنا إلى التحديات التي تواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وقطر وسنواصل العمل في هذا الاتجاه“.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا في 48 صفحة انتقد وضع آلاف العمال الوافدين في الدولة المضيفة لكأس العالم 2022.

ونفت حكومة قطر الاتهامات، لكنها أقرت بأن العمل لا يزال جاريا لتطوير نظام العمالة الوافدة في البلاد.