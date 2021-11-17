‏فحمان أبين بطلاً للدوري اليمني للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق فحمان أبين بلقب الدوري اليمني، بعد فوزه في المباراة النهائية على وحدة صنعاء بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة، ليحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ الكرة اليمنية.

وفاز فريق فحمان أبين على وحدة صنعاء بركلات الترجيح (4/2)، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب سيئون الأولمبي من دون أهداف.

وبعد تتويجه بلقب الدوري اليمني، سيشارك نادي فحمان في ملحق كأس الاتحاد الآسيوي 2022 بنظام خروج المغلوب وسيتأهل الفائز لمرحلة المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي.

وأقيم الدوري اليمني بنظام المجموعتين، حيث احتضن ملعب عتق العام في محافظة شبوة بالجنوب منافسات المجموعة الأولى التي ضمت الصقر (حامل اللقب) وأهلي صنعاء ووحدة عدن والهلال والشعلة وشعب إب واليرموك.

أما المجموعة الثانية فأقيمت مبارياتها على الملعب الأولمبي بسيئون في محافظة حضرموت بالشرق، وضمت كل من التلال ووحدة صنعاء وفحمان أبين وشباب الجيل والاتحاد والعروبة وشعب حضرموت.

وأسفرت مباريات مجموعتي الدوري اليمني عن تأهل الصقر وأهلي صنعاء عن المجموعة الأولى، ووحدة صنعاء وفحمان أبين عن الثانية.

مباراة مثيرة تنتهي بركلات الترجيح

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، فقد حقق وحدة صنعاء أفضلية هجومية، خصوصا في الشوط الأول.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، حيث واصل الوحدة نزعته الهجومية، واستبسل لاعبو فحمان أمام مرماهم، لتأتي صافرة النهاية على وقع التعادل السلبي من دون أهداف.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أنصفت لاعبي فحمان ومدربهم للمرة الثانية بعد مباراة الدور نصف النهائي، التي تجاوزوا فيها القطب الصنعاني الآخر أهلي صنعاء.

وتمكن فحمان من التسجيل أربع مرات، فيما اكتفى وحدة صنعاء بالتسجيل مرتين، ليتوج فحمان بطلا للدوري اليمني لأول مرة في تاريخه.

يذكر أن الفريقين التقيا مرتين في مرحلة المجموعات، حيث حقق الوحدة الفوز ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وجدد فوزه في الإياب بهدفين نظيفين.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي أقيمت أمس الثلاثاء، فاز أهلي صنعاء على الصقر بهدف نظيف.

ويحصل بطل الدوري المحلي على جائزة مالية بقيمة 22.500.000 اثنين وعشرين مليون وخمسمائة ألف ريال يمني، ما يقرب 15 ألف دولار أمريكي، مقابل 18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال -12 ألف دولار- للوصيف، ومبلغ 12.000.000 -8 آلاف دولار لصاحب المركز الثالث.