زهرة كودايي حارسة منتخب إيران للسيدات: ذنبي الوحيد أنني لست جميلة

ردت زهرة كودايي حارسة مرمى المنتخب الإيراني للسيدات، لأول مرة، على التقارير التي زعمت أنها ليست امرأة، عقب نهاية مباراة منتخب بلادها مع الأردن.

وكان اتحاد الكرة الأردني قد خاطب الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس إحدى لاعبات المنتخب الإيراني الذي لعب ضد المنتخب الوطني للسيدات، في المباراة الحاسمة بتصفيات آسيا المقامة في أوزبكستان أخيراً، وانتهت بفوز إيران بفارق الركلات الترجيحية.

وقالت زهرة كودايي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: ”ذنبي الوحيد أنني لست جميلة“.

وأضافت: ”تلك هي مشكلتي مع كرة القدم“.

الاتحاد الأردني: لم يصلنا خطاب يفيد بالتحقق من "جنس" لاعبة المنتخب الإيراني https://t.co/SXZ43x3qji pic.twitter.com/d5SlNmkDDY — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

يذكر أن الاتحاد الأردني قد طالب في خطابه لنظيره الآسيوي بالتحقق من أهلية مشاركة الحارسة زهراء من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين.

وكان المنتخب الإيراني للسيدات قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4/2.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حسم، أمس الأول الإثنين، الجدل حول ”جنس“ لاعبة المنتخب الإيراني، التي طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتأكد منها.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إنه بيّن أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

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وكان الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، قد نشر تغريدة تتضمن الخطاب الرسمي الموجه للاتحاد الآسيوي، ويطالب من خلاله بضرورة ”فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات“.

وأشار الخطاب: ”بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين؛ للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات“.

واختتم الخطاب: ”نأمل أن يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، للحفاظ على نزاهة اللعبة في آسيا، ونتطلع إلى الاستماع منكم بشأن نتيجة هذا التحقيق“.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

وقالت مریم إیراندوست، مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، في تصريح لوكالة أنباء الرياضة الإيرانية ”ورزش سه“، إن ”الشائعات المنتشرة حول جنس إحدى لاعبات المنتخب الوطني هي مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات“.

وأضافت معلقة على اعتراض الاتحاد الأردني لكرة القدم: ”من الطبيعي أن يسعى الأردنيون للهروب من الهزيمة“.

وأوضحت: ”عندما سمعت هذا الخبر، صباح اليوم، كان واضحًا لي أن هذه كانت مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، فقد تجرع الأردنيون الهزيمة، وخسروا كأس آسيا، وكان من الطبيعي أن يحاولوا تهدئة أنفسهم تحت ذرائع كاذبة، والإفلات من المسؤولية عن هذه الهزيمة“.